„Взглядом поздоровался с моей грудью“. Пышный бюст доставляет его обладательницам проблемы ежедневно — вот что они рассказывают об этом

На форумах можно найти регулярно появляющиеся темы, где пользовательницы интересуются, значит ли, что мужчина хочет заняться с ними сексом, если смотрит на грудь. Некоторые, впрочем, отмечают, что их это не беспокоит, но все равно вызывает вопросы. В частности, о чем думают мужчины, когда глазеют на грудь незнакомок.

— У меня в прошлом году была такая ситуация. Я пришла в один белорусский бар в Варшаве, и мой знакомый, когда мы пересеклись, сначала взглядом поздоровался с моей грудью, а потом поднял голову и сказал: „Привет“. И я такая: „В смысле? Может, сначала какой-то вербальный контакт [установим], глаза в глаза“. <…> После этого я подумала, что больше декольте не буду надевать. Мне надоело это, мне это не нравится, — рассказала Надежда.

Об этом минусе вспомнили гостьи одного из выпусков YouTube-шоу „Максимально“. Началось все с того, что ведущий Максим Паршуто отметил: в школе растущая и заметная грудь у девочки становится „главным событием“ среди одноклассников. И, судя по рассказам белорусок, с возрастом это не проходит.

— [Меня беспокоила] моя способность быстро реагировать: моя грудь доставляла мне дискомфорт, когда я играю, — рассказывала Халеп.

А иногда те, кто все же хочет построить спортивную карьеру, прибегают к операциям по уменьшению груди. Так в 17 лет сделала румынская теннисистка Симона Халеп, впоследствии ставшая первой ракеткой мира и выигравшая два турнира серии Большого шлема. Сейчас женщине 32 года.

Тяжелая грудь создает дополнительную нагрузку на спину и становится причиной болей. В связи с этим и о спорте — особенно некоторых его видах — женщинам с пышным бюстом приходится забыть. Например, при беге в таком случае увеличивается нагрузка на грудную клетку и связки, удерживающие ребра с позвоночником.

Женщинам с большой грудью ежедневно приходится, по сути, носить на себе дополнительный вес. Например, размер D (примерно четвертый) заставляет постоянно носить на своей грудной клетке практически килограмм дополнительного утяжеления. А ведь это еще далеко не самый большой размер! Если верить мировой статистике, то в Норвегии это всего-то средний — то есть проблема касается довольно большого количества женщин.

Необходимость носить белье и при этом отсутствие возможности подобрать его таким, каким хочется

На такую проблему жаловалась белоруска Наталья: до беременности у нее был размер G, который потом увеличился еще больше. Она сделала операцию по уменьшению груди и рассказывала об этом „Зеркалу“.

Чем дальше буква от начала алфавита, тем размер больше. То есть можно считать, что В — это примерно второй, E — пятый, а G — седьмой размер. При этом размер бюстгальтера определяется по обхвату грудной клетки под грудью (это число) и размеру самих грудей (это буква).

— Белорусские производители практически не шьют [нужных мне] размеров. Обхват моей грудной клетки — 75 сантиметров, это немного. В основном на такие параметры шьют чашки максимум до E, может быть, F. То есть вариант подобрать белье отсутствовал: в 90% случаев в магазинах не было просто моего размера, не то что выбора, — говорила Наталья. — Всю жизнь у меня одновременно было максимум два бюстгальтера. Как правило, черный, белый или бежевый. В них же — вместо купальника — я ходила и на пляж, и в бассейн.

При этом не носить белье совсем часто невозможно — оно поддерживает грудь, уменьшая ту самую боль в спине, и спасает от появления растяжек на коже. Но многим не удается подобрать его по размеру: по оценкам исследователей, покупка неподходящих бюстгальтеров — довольно частое явление по многим причинам.

Та же проблема касалась и одежды. Наталья говорила, что производители как будто „не замечают“ стройных женщин с большой грудью и не шьют модели, в которых одновременно есть вместительные вытачки на груди, но сама вещь небольшая. Отдельный вопрос — эстетика своего стиля.

— Вещи на бретельках я в принципе не могла носить, рубашки на пуговицах постоянно расходились на груди, — отмечала белоруска.

Молочница под грудью из-за постоянного „парника“. Да, прямо там