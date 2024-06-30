Досуг
30.06.2024, 08:20

Единственный способ избавиться от моли раз и навсегда — проверьте у себя дома

 
Растения
Растения
ФОТО: Jelena990 | Shutterstock

Делимся способом, который уже успели признать самым рабочим, пишет Marie Claire

Нет ничего более неприятного, чем обнаружить, что вещь безвозвратно испорчена молью. Но еще проблематичнее найти способ, который поможет избавиться от этого вредоносного насекомого, поскольку покупные средства работают далеко не всегда, а спреи по народным рецептам чаще всего не оправдывают потраченных на приготовление усилий и времени. Если подобное случилось с вами, начните с того, чтобы положить пострадавшую одежду в запечатанном пакете в морозильную камеру на одну ночь. Это удалит все яйца, которая моль успела отложить на вещи. Затем постирайте вещь и убедитесь, что она полностью чистая.

Вопреки распространенному мнению, взрослые моли на самом деле не поедают одежду. Вместо этого они откладывают яйца на вещи, а уже вылупившиеся личинки питаются тканью, чтобы запастись питательными веществами. Спросите, какие с человеческой точки зрения в кожаной куртке питательные вещества? Для человека никаких, а для моли просто кладезь, поскольку волокна животного происхождения составляют основу ее рациона. И если способ с морозилкой поможет легко избавиться от всех отложенных на вещи яиц, то уже с комнатными растениями трюк, очевидно, не сработает.

Для сохранения своей маленькой квартирной оранжереи раздавите два зубчика чеснока, измельчите их и замочите на ночь в 500 мл воды. Утром процедите смесь, чтобы удалить кусочки чеснока, и влейте к ней чайную ложку растительного масла вместе с двумя каплями жидкости для мытья посуды. Тщательно взболтайте.

Распылите полученное средство через ненужный дозатор на домашние растения, особенное внимание уделяя листочкам. В дальнейшем, чтобы не допустить серьезные повреждения растений от моли, присматривайтесь к ним в поисках первых признаков паутины или уже вылупившихся гусениц.

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RusDelfi
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