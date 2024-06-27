Этот сорт сыра полезен для здоровья мозга

Так, в научной работе из Японии, где авторы изучали влияние на организм различных видов, а не просто сыров в целом, говорится, что сыр фета и сыр чеддер улучшают память и когнитивные функции.

„При выборе сыра с учетом пользы для мозга выбирайте сыры с меньшим содержанием насыщенных жиров, в том числе такие сыры, как моцарелла и фета“, — советует доктор Этьен.

Дело в том, что существует связь между диетой с высоким содержанием насыщенных жиров и повышенным риском развития деменции. И если мягкие сыры не принесут пользы, то по крайней мере не навредят.