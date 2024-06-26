„Милый, включи музыку“: 6 методов для продления секса
Музыка может влиять на продолжительность полового акта. Правильно подобранный плейлист может создать расслабляющую атмосферу и снизить тревожность, что способствует более продолжительным сексуальным контактам. Редакторы Psychologies поговорили с сексологом, чтобы узнать, какие другие методы могут помочь в этом вопросе.
В результате нового исследования, опубликованного в ZipHealth Blog, ученые выяснили, что музыка влияет на продолжительность полового акта, причем во многом длительность процесса зависит от выбранного жанра.
Так, хип-хоп увеличивает ее до 31,5 минуты, а электронная музыка до 27,2 минуты. Среди исполнителей, чьи песни слушают во время секса, лидируют Ники Минаж, Уикенд и Дефтонс, а самой популярной композицией стала Super Freaky Girl.
Мы пообщались с сексологом Дмитрием Шкиневым, чтобы узнать, какие другие способы помогают продлить удовольствие во время секса.
Четыре фазы сексуальных реакций
Цикл сексуальных реакций представляет собой сложный процесс, включающий физические и психологические изменения. Понимание этих фаз помогает лучше понять сексуальное поведение и улучшить сексуальные отношения, повышая удовлетворенность обоих партнеров.
Цикл сексуальных реакций, описанный Уильямом Мастерсом и Вирджинией Джонсон, включает четыре основные фазы, каждая из которых характеризуется определенными физиологическими и психологическими изменениями. Время, затрачиваемое на каждую фазу, может значительно варьироваться у разных людей и в различных ситуациях.
1. Фаза возбуждения
У мужчин
Обычно начинается быстрее, чем у женщин. Время возбуждения может колебаться от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от уровня возбуждения и стимуляции.
У женщин
Более медленное нарастание возбуждения. Время возбуждения также может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов. У женщин часто требуется больше времени для достижения полной физиологической готовности к сексуальному акту.
2. Фаза плато
У мужчин и женщин
Фаза плато характеризуется стабилизацией уровня возбуждения и физиологических изменений. Время этой фазы обычно составляет от нескольких секунд до нескольких минут.
3. Фаза оргазма
У мужчин
Длительность оргазма обычно составляет от нескольких секунд до 10-15 секунд, включая сокращения мышц и эякуляцию.
У женщин
Оргазм может продолжаться дольше и иметь более вариативный характер. Время оргазма может варьироваться от нескольких секунд до нескольких минут, включая ритмические сокращения мышц гениталий.
4. Фаза разрешения
У мужчин
Эта фаза включает период восстановления, известный как рефрактерный период. Его длительность может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов или более. В это время повторная эрекция невозможна.
У женщин
Фаза разрешения может быть менее выраженной по сравнению с мужчинами. Женщины способны испытывать множественные оргазмы без значительного времени восстановления.
Методики по продлению секса
Каждый из этих методов может быть полезным инструментом в достижении более удовлетворительного и продолжительного сексуального опыта. Важно подходить к этому вопросу с пониманием и терпением, так как изменения могут потребовать времени и практики для достижения желаемых результатов.
1. Техника „стоп-старт“
Как это работает
Эта методика включает прерывание полового акта, когда мужчина приближается к оргазму. Он останавливает стимуляцию и ждет, пока возбуждение не снизится. Затем возобновляется активность.
Цель
Обучение контролю над эякуляцией путем управления стимуляцией.
2. Техника „сжатие“
Как это работает
Партнер либо мужчина сам сжимает головку полового члена (гладкую мышцу), когда он находится на грани оргазма. Это сокращает сексуальное возбуждение и помогает продлить акт.
Цель
Уменьшение стимуляции для предотвращения преждевременной эякуляции.
3. Упражнения Кегеля
Как это работает
Упражнения для укрепления мышц тазового дна могут улучшить контроль над оргазмом у мужчин и увеличить удовлетворение у обоих партнеров.
Цель
Улучшение сексуальной функции и возможности задержки эякуляции.
4. Изменение положения
Как это работает
Экспериментирование с различными положениями во время секса может изменить стимуляцию и помочь управлять временем до оргазма. Могут быть полезны позы, где партнеры могут контролировать глубину проникновения и ритм движений.
Цель
Вариация положений может сделать сексуальный акт более продолжительным.
5. Коммуникация с партнером
Как это работает
Открытое обсуждение сексуальных предпочтений, ожиданий и возможностей с партнером может снизить психологическое напряжение и улучшить взаимопонимание во время сексуального акта.
Цель
Создание удобной и поддерживающей атмосферы, которая способствует долгому и приятному сексуальному опыту.
6. Сексуальные игры и предварительные ласки
Как это работает
Длительные предварительные ласки и сексуальные игры могут помочь обоим партнерам достигать более высокого уровня возбуждения и контролировать темп и интенсивность полового акта. Предварительные ласки помогут партнерше достичь фазы плато до начала проникновения, что скажется на качестве сексуального контакта.
Цель
Создание эротического настроения и увеличение удовольствия от секса, что может способствовать его продолжительности.
Продление полового акта — это многогранный процесс, включающий как физические, так и психологические аспекты. Важно помнить, что каждый человек индивидуален, и то, что работает для одного, может не сработать для другого. Открытое общение с партнером и эксперименты с различными методами помогут найти наиболее подходящий подход для каждой пары.