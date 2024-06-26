„Милый, включи музыку“: 6 методов для продления секса

В результате нового исследования, опубликованного в ZipHealth Blog, ученые выяснили, что музыка влияет на продолжительность полового акта, причем во многом длительность процесса зависит от выбранного жанра.

Так, хип-хоп увеличивает ее до 31,5 минуты, а электронная музыка до 27,2 минуты. Среди исполнителей, чьи песни слушают во время секса, лидируют Ники Минаж, Уикенд и Дефтонс, а самой популярной композицией стала Super Freaky Girl.

Мы пообщались с сексологом Дмитрием Шкиневым, чтобы узнать, какие другие способы помогают продлить удовольствие во время секса.

Четыре фазы сексуальных реакций

Цикл сексуальных реакций представляет собой сложный процесс, включающий физические и психологические изменения. Понимание этих фаз помогает лучше понять сексуальное поведение и улучшить сексуальные отношения, повышая удовлетворенность обоих партнеров.

Цикл сексуальных реакций, описанный Уильямом Мастерсом и Вирджинией Джонсон, включает четыре основные фазы, каждая из которых характеризуется определенными физиологическими и психологическими изменениями. Время, затрачиваемое на каждую фазу, может значительно варьироваться у разных людей и в различных ситуациях.

1. Фаза возбуждения

У мужчин

Обычно начинается быстрее, чем у женщин. Время возбуждения может колебаться от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от уровня возбуждения и стимуляции.

У женщин

Более медленное нарастание возбуждения. Время возбуждения также может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов. У женщин часто требуется больше времени для достижения полной физиологической готовности к сексуальному акту.

2. Фаза плато

У мужчин и женщин

Фаза плато характеризуется стабилизацией уровня возбуждения и физиологических изменений. Время этой фазы обычно составляет от нескольких секунд до нескольких минут.

3. Фаза оргазма

У мужчин

Длительность оргазма обычно составляет от нескольких секунд до 10-15 секунд, включая сокращения мышц и эякуляцию.

У женщин