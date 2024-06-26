Секс и отношения
26.06.2024, 14:56

Мирный развод с помощью семейной медиации? „Раньше поведение жены было агрессивным, она примеряла роль жертвы и использовала обвинения“

 

Когда развод начинает вызывать столь сильные эмоции, что вопросы, касающиеся дальнешей жизни общих детей решить с бывшим невозможно, стоит обратиться к помощи семейного медиатора. Цель медиации не в том, чтобы примирить родителей между собой, как зачастую считают, но помочь им развестить мирным способом.

Мирьям и Кристо были парой четыре с половиной года, из них вместе жили три с половиной. Развелись они два года назад, когда их дочери Ленне было полтора года. Недовольство отношениями у женщины началось спустя год после рождения ребенка.

„Я больше не была счастлива в этих отношениях, - вспоминает Мирьям те чувства, которые ее в то время начинали грызть все сильнее. – Кристо все чаще выражал недовольство мной, мы больше не могли быть командой. Он казался таким пассивным. Мы годами взвешивали планы покупки дома, но до реализации их так и не добрались“.

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