26.06.2024, 14:56
Мирный развод с помощью семейной медиации? „Раньше поведение жены было агрессивным, она примеряла роль жертвы и использовала обвинения“
Когда развод начинает вызывать столь сильные эмоции, что вопросы, касающиеся дальнешей жизни общих детей решить с бывшим невозможно, стоит обратиться к помощи семейного медиатора. Цель медиации не в том, чтобы примирить родителей между собой, как зачастую считают, но помочь им развестить мирным способом.
Мирьям и Кристо были парой четыре с половиной года, из них вместе жили три с половиной. Развелись они два года назад, когда их дочери Ленне было полтора года. Недовольство отношениями у женщины началось спустя год после рождения ребенка.
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