Мирный развод с помощью семейной медиации? „Раньше поведение жены было агрессивным, она примеряла роль жертвы и использовала обвинения“

Мирьям и Кристо были парой четыре с половиной года, из них вместе жили три с половиной. Развелись они два года назад, когда их дочери Ленне было полтора года. Недовольство отношениями у женщины началось спустя год после рождения ребенка.

„Я больше не была счастлива в этих отношениях, - вспоминает Мирьям те чувства, которые ее в то время начинали грызть все сильнее. – Кристо все чаще выражал недовольство мной, мы больше не могли быть командой. Он казался таким пассивным. Мы годами взвешивали планы покупки дома, но до реализации их так и не добрались“.