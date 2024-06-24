Секс без проникновения: 11 идей, поз и видов ласк без проникновения внутрь

Секс — это не только проникновение. Есть масса сексуальных практик, не предполагающих пенетрацию, с помощью которых можно не только получить удовольствие и достичь оргазма, но и испытать новые ощущения, установить и укрепить эмоциональную связь. Вместе с сексологом Анастасией Антоненко и психологом Даниэлем Первовым, „Леди“ подготовили подробный гид о том, как заниматься сексом без проникновения. В статье мы расскажем, какие практики бывают, поделимся идеями и самыми удачными позами для этого вида секса.

Что такое секс без проникновения

Секс без проникновения — это своего рода альтернатива классической пенетрации, которая сочетает в себе самые разные виды ласк: объятия, поцелуи, массаж, но, как вы уже догадались, не предполагает проникновения.

Зачем заниматься непроникающим сексом

Секс без проникновения может стать как прелюдией к сексу, так и полноценной практикой. И если прелюдия направлена на возбуждение партнеров перед половым актом и с ней все понятно, то зачем заниматься непроникающим сексом? Начнем с самого простого — это новый опыт, который дарит свежие эмоции, а это всегда интересно. Но существуют и другие причины, например, медицинского и даже религиозного характера.

„Секс без проникновения может помочь мужчинам улучшить контроль над эякуляцией и позволить почувствовать более глубокое эмоциональное присутствие и внимание к деталям во время интимной близости“, — утверждает психолог и сексолог Даниэль Первов.

1. В качестве разнообразия или игры