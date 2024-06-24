Секс без проникновения: 11 идей, поз и видов ласк без проникновения внутрь(9)
Что такое секс без проникновения и какие меры безопасности нужно знать при этом?
Секс — это не только проникновение. Есть масса сексуальных практик, не предполагающих пенетрацию, с помощью которых можно не только получить удовольствие и достичь оргазма, но и испытать новые ощущения, установить и укрепить эмоциональную связь. Вместе с сексологом Анастасией Антоненко и психологом Даниэлем Первовым, „Леди“ подготовили подробный гид о том, как заниматься сексом без проникновения. В статье мы расскажем, какие практики бывают, поделимся идеями и самыми удачными позами для этого вида секса.
Что такое секс без проникновения
Секс без проникновения — это своего рода альтернатива классической пенетрации, которая сочетает в себе самые разные виды ласк: объятия, поцелуи, массаж, но, как вы уже догадались, не предполагает проникновения.
Зачем заниматься непроникающим сексом
Секс без проникновения может стать как прелюдией к сексу, так и полноценной практикой. И если прелюдия направлена на возбуждение партнеров перед половым актом и с ней все понятно, то зачем заниматься непроникающим сексом? Начнем с самого простого — это новый опыт, который дарит свежие эмоции, а это всегда интересно. Но существуют и другие причины, например, медицинского и даже религиозного характера.
„Секс без проникновения может помочь мужчинам улучшить контроль над эякуляцией и позволить почувствовать более глубокое эмоциональное присутствие и внимание к деталям во время интимной близости“, — утверждает психолог и сексолог Даниэль Первов.
1. В качестве разнообразия или игры
Если секс происходит по одному и тому же сценарию, то даже такое, казалось бы, приятное занятие рано или поздно становится скучным. Мы уже знаем наперед все действия партнера, можем их предсказать и не ожидаем чего-то новенького. Любые ограничения в сексе могут усилить возбуждение, будь то повязка на глаза (ограничение для органа зрения), наручники (ограничение в подвижности) или секс без проникновения (ограничение на пенетрацию). Любой новый сексуальный сценарий или ограничение в сексуальных практиках всегда вносит разнообразие и дарит новые ощущения и эмоции.
2. Период менструации
Во время месячных можно заниматься и классическим сексом, но не всем это подходит и не всем это нравится. Женщины нередко отмечают, что в этот период они чувствуют, что их сексуальное желание возрастает, но по своим причинам они не хотят заниматься проникающим сексом. В этом случае можно попробовать обогатить сексуальную жизнь новой практикой — и предложить партнеру секс без проникновения.
3. Период лечения ИППП и других заболеваний
Если в предыдущем пункте речь шла скорее о комфорте, то здесь дело в безопасности полового партнера. Во время лечения вы все еще можете оставаться переносчиком заболеваний и несете ответственность за здоровье партнера. Также врачи нередко рекомендуют воздержаться от половых контактов, чтобы ускорить собственное выздоровление.
4. Проблемы с эрекцией
Пары, которые столкнулись с проблемами с эрекцией, часто практикуют секс без проникновения в качестве прелюдии. В таких случаях партнеры прибегают к петтингу или массажу, чтобы усилить эрекцию и возбуждение перед классическим сексом. Или заменяют классический секс, например, взаимной мастурбацией.
5. Проблемы с оргазмом
Далеко не все женщины способны достичь кульминации от проникающего секса. Таким образом, непроникающий секс может стать отличным способом уделить внимание своей партнерше, доставить ей удовольствие и помочь получить оргазм.
Виды секса без проникновения
Партнеры могут оценить разнообразие и эмоциональную близость, которые предлагает секс без проникновения. Важно понимать, что такой подход может включать в себя множество вариантов, каждый из которых способен доставить удовольствие и удовлетворение.
Вот несколько видов секса без проникновения.
1. Петтинг
Петтинг — это стимуляция эрогенных зон тела партнера без непосредственного соприкосновения половых органов с целью достижения сексуального удовлетворения. В сексологии выделяют несколько его форм:
неккинг — ласки эротического характера, предполагающие стимуляцию зон выше пояса (гениталии, кроме груди, не затрагиваются). Идеально подходит тем, у кого эрогенные зоны расположены в верхней части тела: уши, ключицы, губы, шея, спина, живот и т. д.;
поверхностный петтинг — это вид ласк не по голому телу, а через одежду. Здесь нет ограничений по зонам, как в первом варианте. Замечательно подходит в качестве прелюдии, для возбуждения, а также для тех, кто любит вступать в сексуальную коммуникацию с партнером в общественных местах;
глубокий петтинг — это вид ласк по всему голому телу, можно с использованием дополнительных секс-игрушек и прочих атрибутов, предназначенных для этих целей.
2. Страстный массаж
Этот вид взаимодействия включает использование массажных техник для расслабления и возбуждения партнера, что может привести к оргазму. Различные масла и лубриканты позволят обеспечить мягкое скольжение, но не забывайте, что не все масла совместимы с барьерной контрацепцией. Если же вы не используете дополнительные средства увлажнения, будьте особенно аккуратны и нежны, чтобы не причинить партнеру боль или дискомфорт во время массажа.
3. Взаимная мастурбация
Этот метод включает в себя взаимную стимуляцию гениталий руками, что помогает партнерам лучше узнать тела друг друга. Наблюдайте за реакцией и не стесняйтесь мягко направлять друг друга для достижения максимального удовольствия.
4. Фроттаж
Еще одним видом непроникающего секса является фроттаж — это практика, которая основана на трении партнеров друг о друга в одежде или без. Трение гениталий о различные части тела партнера нередко приводят к оргазму.
5. Использование секс-игрушек
Современные секс-игрушки предлагают широкий спектр возможностей для внешней стимуляции, которые могут быть использованы как в соло, так и в паре. Использование секс-игрушек в непроникающем сексе способствуют более интенсивным и разнообразным ощущениям.
6. Тантрический секс
Этот древний подход к сексуальности фокусируется на медленном и осознанном исследовании сексуальной энергии и чувственности, что может включать множество техник без проникновения. Тантрический секс помогает достичь более глубоких эмоциональных и физических ощущений.
7. Интрамаммарный секс
Интрамаммарный секс — это практика проникновения между грудей партнерши.
8. Интрафеморальный секс
Также популярность набирает интрафеморальный секс — эта сексуальная практика наиболее приближена к классическому проникающему сексу, но только в данном случае пенис мужчины не вводится во влагалище. Фрикции осуществляются между бедрами женщины, которые должны быть плотно сомкнуты для того, чтобы ощущалось трение. Этот способ похож на классический секс и им можно заниматься в привычных позах: догги‑стайл, миссионерская с поднятыми ногами, поза на боку („Ложки“).
Вот еще несколько поз для непроникающего секса:
1. Поза „Ложки“
Эта классическая поза является одной из наиболее популярных поз для секса без проникновения. Партнеры лежат на боку, при этом один обнимает другого сзади, что создает близость и тепло. Эта позиция позволяет осуществлять мягкие, ритмичные движения, стимулирующие внешние эрогенные зоны и способствующие достижению оргазма.
2. Поза „Близкий контакт“
Поза для тех, кто хочет установить глубокий зрительный контакт. Партнеры садятся лицом к лицу, мужчина чуть сгибает и расставляет ноги, девушка устраивается сверху. Эта поза позволят быть максимально близко к телам друг друга, при том что руки для ласк свободны у обоих партнеров.
3. Поза „Танцующие пальцы“
Эта техника заключается в нежных, игривых прикосновениях пальцами к эрогенным зонам партнера, включая внутреннюю сторону бедер, шею, зону за ушами и другие чувствительные места. Это создает ощущение легкости и усиливает возбуждение от нарастающего ожидания.
4. Поза „Глубокий взгляд“
В этой позе партнеры сидят друг напротив друга в удобных позах, смотрят друг другу в глаза и синхронно дышат, что помогает сонастроиться и глубже прочувствовать связь. Когда связь установлена, и партнеры дышат в унисон, можно приступать к медленным и нежным прикосновениям.
Рекомендации и советы сексолога
Сексолог Анастасия Антоненко считает, что важно обсуждать предпочтения и комфортные границы с партнером: „Открытый диалог может помочь обеим сторонам чувствовать себя более уверенно и расслабленно. Мы также рекомендуем экспериментировать с различными позами и техниками, чтобы найти то, что лучше всего работает для обоих партнеров.
Важно помнить, что секс без проникновения — это не только возможность для девушек избежать нежелательной беременности и снизить риск передачи половых инфекций, но и шанс для парней по-новому взглянуть на сексуальные отношения. Уважение к границам и желаниям друг друга должно стать основой таких взаимодействий.
Следует помнить о важности личной гигиены и использования средств защиты, даже если проникновение не предполагается. Например, использование барьерных методов защиты во время оральных ласк может предотвратить передачу инфекций“.
Психолог Даниэль Первов убежден, что секс без проникновения может способствовать развитию более глубоких эмоциональных связей между партнерами: „Подобные практики предоставляют возможность для развития доверия и взаимопонимания, поскольку оба участника взаимодействия учатся быть внимательными к потребностям друг друга в более мягкой и менее механистической манере.
Такой подход может значительно снизить психологический стресс, связанный с производительностью и достижением оргазма, который часто встречается в традиционных сексуальных отношениях. Это создает более расслабленную и открытую атмосферу, где удовольствие становится взаимным и обоюдно желанным, а не целью, которую нужно достичь любой ценой“.
Памятка девушкам и парням: как заняться сексом без проникновения
Важно подчеркнуть, что секс без проникновения требует того же уровня согласия и уважения, что и любые другие сексуальные действия. Партнеры должны быть открыты к обсуждению своих чувств, желаний и предпочтений, а также готовы к тому, чтобы установить четкие границы и сигналы безопасности. Вот краткая памятка, как заниматься сексом без проникновения:
убедитесь, что оба партнера дали явное согласие на участие в сексуальной активности;
обсудите личные границы, предпочтения и ожидания друг друга;
позаботьтесь о гигиене и, при необходимости, используйте средства контрацепции для дополнительной защиты.
изучите различные виды сексуальной активности без проникновения, такие как петтинг, взаимная мастурбация, поцелуи, объятия и оральные ласки;
cоздайте комфортную атмосферу, где вы оба чувствуете себя расслабленно и уверенно;
используйте смазку для большего комфорта и удовольствия;
сосредоточьтесь на исследовании и стимуляции эрогенных зон вашего партнера;
коммуницируйте во время процесса, чтобы убедиться, что оба партнера получают удовольствие и комфорт;
при необходимости сделайте перерыв и скорректируйте действия в соответствии с желаниями партнера;
завершите акт с уважением и вниманием к партнеру, обсудите, что понравилось и как можно улучшить опыт в будущем.