25.06.2024, 10:42
Микропластик уже внутри каждого из нас. Это опасно или нет? И что с этим можно сделать?
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В последнее время появляется все больше сообщений об обнаружении микропластика в организме человека. Крошечные пластиковые частицы и волокна находят в крови, слюне, легких, печени, почках, селезенке, кишечнике, грудном молоке, плаценте и даже в яичках у мужчин.
Пишут, что микропластик вреден для сердца и сосудов, вызывает воспаление, ведет к мутациям клеток и может быть канцерогеном. Насколько на самом деле он опасен для здоровья и можно ли от него защититься? Рассказывает Delfi Life.
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