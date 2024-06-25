Красота и здоровье
25.06.2024, 10:42

Микропластик уже внутри каждого из нас. Это опасно или нет? И что с этим можно сделать?

 
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ФОТО: KieferPix | Shutterstock

В последнее время появляется все больше сообщений об обнаружении микропластика в организме человека. Крошечные пластиковые частицы и волокна находят в крови, слюне, легких, печени, почках, селезенке, кишечнике, грудном молоке, плаценте и даже в яичках у мужчин.

Пишут, что микропластик вреден для сердца и сосудов, вызывает воспаление, ведет к мутациям клеток и может быть канцерогеном. Насколько на самом деле он опасен для здоровья и можно ли от него защититься? Рассказывает Delfi Life.

С начала массового производства пластика в 1950-х годах в окружающей среде осело около 5 миллиардов тонн (примерно 1000 пирамид Хеопса) разных видов пластмасс. Часть пластика, например, наполнители для скрабов или зубных паст, изначально изготавливалась в виде маленьких частиц, другая превратилась в них в процессе распада.

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