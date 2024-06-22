РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ | „Сколько стоит переспать?“. Есть ли жизнь после утечки эротических фотографий(2)
Бывший партнер 27-летней Лейлы (имя изменено) взял на ее имя несколько кредитов. После их расставания в 2020 году девушка приложила много усилий, чтобы не только излечить свое разбитое сердце, но и расплатиться с долгами по кредитам. Для этого она работала на трех работах, но денег все равно не хватало. В какой-то момент на Facebook она увидела объявление, где обещали 200 евро за обнаженные фотографии, и подала заявку на конкурс.
Фотограф писал, что продаст снимки в зарубежные журналы, но через месяц после фотосессии Лейла начала получать сообщения от незнакомцев в социальных сетях. Мужчины унижали ее и предлагали с ними переспать, а женщины писали, что она шлюха. Фотографии Лейлы были доступны буквально всем, кто умел пользоваться поиском в интернете, пишет Delfi Life.
Только ради денег
Перед фотосессией Лейла приняла участие в конкурсе моделей, который проходил в одной из рижских квартир. После она принимала участие в двух фотосессиях. Ее фотографировали обнаженной, в эротических позах. За это она заработала около 280 евро. „Это были хоть какие-то деньги, которые были мне очень нужны“, — говорит она. Перед съемкой фотограф сказал Лейле, что снимки купит частная иностранная компания и они будут напечатаны в иностранных журналах. Стороны подписали контракт на английском языке (он есть в распоряжении Delfi). Подписав документы, Лейла согласилась, что фотографии будут переданы компании HLP Gen и тем, кто с ней связан, а она как модель не сохраняет никаких прав на эти материалы.
Через месяц после фотосессии Лейла начала получать сообщения от незнакомых людей в Instagram. „Мужчины писали: „Сколько будет стоить переспать?“, а женщины — что я шлюха. Для меня это был шок“, — говорит она. А незадолго до этого Лейла увидела свои обнаженные фотографии на порнографическом сайте.
Почему люди стали ей писать? Клинический психолог Кристиана Калниня отмечает, что, делая обнаженные фотографии, люди нарушают устоявшиеся стандарты и нормы общества. „Это что-то, выходящее за рамки общепринятых норм и ценностей, которые для каждого индивидуальны“, — говорит она, подчеркивая, что человек сам определяет свое тело, поэтому сознательное фотографирование в обнаженном виде не является предосудительным поступком.
Оглядываясь назад, Лейла говорит, что эта съемка была ошибкой. Но тогда у нее были сложности с деньгами, и давление финансовой ситуации помешало ей понять, что обнаженная фотосессия — это выбор.
Желание исчезнуть
После того как Лейла начала получать сообщения от незнакомцев, она написала фотографу Арманду Лутумсу и спросила, как получилось, что фотографии доступны и в Латвии. Лутумс прочитал ее сообщение, но ничего не ответил.
Лейла написала и подруге фотографа, которая присутствовала на фотосессиях. В ответ та заблокировала ее номер телефона. Наконец, девушка написала на сайт, публикующий порнографические снимки. Ей ответили, что ничего не могут сделать, потому что у них был действующий договор о сотрудничестве с людьми, которым фотограф продал снимки Лейлы.
Обнаженное тело Лейлы было выставлено на всеобщее обозрение, и она уже не чувствовала себя собой. „Мне хотелось просто исчезнуть из этого мира. Уехать, чтобы меня нигде не могли найти“, — говорит она. К счастью, у Лейлы была сильная группа поддержки: ее мать не осуждала и утешала дочь, партнер тоже поддерживал девушку. Он говорил ей, что в интернете оказались только фотографии и что никто не трогал ее против воли. Это осознание немного помогло.
Поддержка близких очень важна при прохождении через такой травматический опыт.
„Тело — это очень интимное и личное. Главное, чтобы близкие не осуждали человека, оказывали поддержку и были рядом. Важно понимать, что человек подвергся насилию“, - говорит Кристиана Калниня, клинический психолог.
Лейла решила бороться с оскорбительными сообщениями в социальных сетях. Взяв всю волю в кулак, она стала сама выкладывать свои обнаженные фотографии. Это был символический акт. Для нее потеря контроля над тем, что происходит с ее обнаженными фотографиями, была особенно болезненной, поэтому самостоятельная публикация фотографий означала возвращение контроля над своей жизнью. Назойливые сообщения приходить перестали.
„Я дала согласие на съемку“
Попытки Delfi связаться с фотографом Армандом Лутумсом не увенчались успехом. С ним не удалось связаться ни по одному из доступных адресов электронной почты, социальных сетей или телефонов. Его старый сайт, где он обещал моделям „отбросить их скучную, серую жизнь“, получая гонорары до 10 000 евро в месяц за фотосессии, с 2018 года превратился в финансовый блог на испанском языке.
Лейла думала о том, чтобы подать иск против Лутумса, но в итоге не стала этого делать. „Он фотографировал меня, но я дала согласие на съемку. Я могла бы уйти, прислушаться к своей совести и не сниматься, но что есть, то есть“, — говорит девушка. Это подтверждает и подписанный Лейлой договор. Конечно, ложь фотографа о том, что снимки будут доступны только иностранцам, причинила ей боль.
Правда, на своем сайте Лутумс писал, что никогда не обещал ни одной модели, что ее фотографии не увидят жители Латвии. Подписав документы, Лейла согласилась с тем, что ее фотографии будут печататься в иностранных журналах и использоваться СМИ, связанными с компанией, которой были проданы снимки. Она просто не понимала, какими могут быть последствия.
Лейла согласилась поговорить с Delfi о своем опыте только потому, что прошло уже четыре года с момента этого травматичного события. Delfi также связался с несколькими женщинами, чьи обнаженные фотографии попали в сеть относительно недавно, но они не были готовы об этом говорить из-за сильных переживаний. Клинического психолога не удивляет нежелание людей обсуждать пережитое. „Границы человека и его тела были нарушены. Например, в случае изнасилования проходит очень много времени, прежде чем человек начинает об этом говорить“, — объясняет Калниня.
Гобземс в роли полиции нравов
Латвийский политик Алдис Гобземс, неудачно баллотировавшийся на выборах в Европарламент от партии Jaunlatvieši, регулярно критикует в Instagram людей, чьи поступки не соответствуют его моральным взглядам. Его профиль в Instagram закрыт (у него почти 80 000 подписчиков), а в описании указано, что он предназначен для „взрослых“. Чтобы увидеть фотографии, которые он публикует, нужно быть зарегистрированным пользователем, подписаться на него и дождаться одобрения подписки. Там он активно публично осуждает самых разных людей, и не только общественных деятелей.
Гобземс ворует обнаженные фотографии женщин и мужчин, которые находит в интернете. Он создает коллаж из обнаженных фотографий и публикует профиль человека в Instagram, что позволяет с легкостью его найти. Кроме того, он пишет свои оценочные комментарии к снимкам. Зачем Гобземс это делает? На этот вопрос Delfi он не ответил. Неизвестно также, откуда он берет все эти снимки. Как он узнал, что обнаженные фотографии определенного человека доступны в интернете? Ясно, что одним из источников информации для политика являются его подписчики в Instagram. Отвечая Delfi на другие вопросы, он сказал, что „как правило, большинство слухов оказывались реальностью“. Из этого следует, что бывший политик не проверяет информацию перед публикацией.
Гобземс осторожно относится к репостам обнаженных фотографий мужчин и женщин в Instagram. Он слегка скрывает гениталии на снимках, поэтому с точки зрения буквы закона он не публикует материалы порнографического характера.
Если бы кто-то пожаловался на его контент, модераторы в Instagram не увидели бы причин для ограничения профиля.
Delfi попытался связаться с несколькими людьми, которых Гобземс публично оскорбил, но никто не согласился об этом говорить. Все потому, что они хотят забыть о случившемся. Некоторые профили людей, оказавшихся в галерее Гобземса, удалены. Имеет ли Гобземс право так поступать и публиковать обнаженные фотографии разных людей? На этот вопрос нет четкого ответа. Как объяснила Delfi директор Государственной инспекции данных Латвии (DVI) Екатерина Мацук, с одной стороны, если человек обнародовал какие-то свои личные данные, в том числе фотографии в обнаженном виде, это не означает, что ими может воспользоваться кто угодно. С другой стороны, обнародование личных данных означает отсутствие контроля над тем, кто и как будет их использовать. Не исключено, что обнаженные фотографии в руках Гобземса — это пятый, десятый или пятидесятый этап утечки. Найти виновного в утечке фотографий почти невозможно.
Пределы правосудия
Как женщины могут защитить себя и можно ли избавиться от фотографий, опубликованных в интернете? Видимо, единого рецепта для всех ситуаций не существует, и нужно разбирать каждый конкретный случай. Лейла, например, действительно оказалась в тупике. Фотографии — это персональные данные, а девушка согласилась с тем, что ее личные данные будут проданы. Единственный способ защититься — это внимательно изучить договор с фотографом.
Другая ситуация, когда человек, например, продает свою обнаженную фотографию пользователю на OnlyFans. С одной стороны, отношения между покупателем и продавцом регулируются правилами платформы, и покупатель может использовать фотографию только в своих целях. С другой стороны, возможности отследить, куда попала фотография, нет. Например, пользователь OnlyFans сделал скриншот купленного снимка, отправил его пяти своим друзьям, а те отправили его кому-то еще. Так, цепочка распространения фотографии становится неотслеживаемой. Выяснить, кто первым нарушил условия использования OnlyFans, сделав скриншот купленной фотографии и распространив его среди других людей, почти невозможно.
По словам Мацук, хоть утечка фотографий и затрагивает персональные данные, пострадавшим больнее всего от того, что фотографии демонстрируются против их воли. Публикация обнаженных фотографий причиняет вред не потому, что были украдены личные данные, а потому, что были задеты честь, достоинство, репутация или частная жизнь человека. Директор Государственной инспекции данных рекомендует людям, оказавшимся в подобной ситуации, подавать в суд за распространение порочащих сведений. Мацук понимает, что этот совет многим не понравится. „Суд — это долгий, сложный и дорогой процесс“, — говорит она.
Пресс-секретарь Государственной полиции Латвии Ласма Грейдане тоже напоминает, что диффамация является уголовным преступлением. Однако чтобы начать уголовное преследование, полиция должна получить жалобу от жертвы.