РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ | „Сколько стоит переспать?“. Есть ли жизнь после утечки эротических фотографий

После того как Лейла начала получать сообщения от незнакомцев, она написала фотографу Арманду Лутумсу и спросила, как получилось, что фотографии доступны и в Латвии. Лутумс прочитал ее сообщение, но ничего не ответил.

Оглядываясь назад, Лейла говорит, что эта съемка была ошибкой. Но тогда у нее были сложности с деньгами, и давление финансовой ситуации помешало ей понять, что обнаженная фотосессия — это выбор.

Почему люди стали ей писать? Клинический психолог Кристиана Калниня отмечает, что, делая обнаженные фотографии, люди нарушают устоявшиеся стандарты и нормы общества. „Это что-то, выходящее за рамки общепринятых норм и ценностей, которые для каждого индивидуальны“, — говорит она, подчеркивая, что человек сам определяет свое тело, поэтому сознательное фотографирование в обнаженном виде не является предосудительным поступком.

Через месяц после фотосессии Лейла начала получать сообщения от незнакомых людей в Instagram. „Мужчины писали: „Сколько будет стоить переспать?“, а женщины — что я шлюха. Для меня это был шок“, — говорит она. А незадолго до этого Лейла увидела свои обнаженные фотографии на порнографическом сайте.

Перед фотосессией Лейла приняла участие в конкурсе моделей, который проходил в одной из рижских квартир. После она принимала участие в двух фотосессиях. Ее фотографировали обнаженной, в эротических позах. За это она заработала около 280 евро. „Это были хоть какие-то деньги, которые были мне очень нужны“, — говорит она. Перед съемкой фотограф сказал Лейле, что снимки купит частная иностранная компания и они будут напечатаны в иностранных журналах. Стороны подписали контракт на английском языке (он есть в распоряжении Delfi). Подписав документы, Лейла согласилась, что фотографии будут переданы компании HLP Gen и тем, кто с ней связан, а она как модель не сохраняет никаких прав на эти материалы.

Фотограф писал, что продаст снимки в зарубежные журналы, но через месяц после фотосессии Лейла начала получать сообщения от незнакомцев в социальных сетях. Мужчины унижали ее и предлагали с ними переспать, а женщины писали, что она шлюха. Фотографии Лейлы были доступны буквально всем, кто умел пользоваться поиском в интернете, пишет Delfi Life .

Лейла написала и подруге фотографа, которая присутствовала на фотосессиях. В ответ та заблокировала ее номер телефона. Наконец, девушка написала на сайт, публикующий порнографические снимки. Ей ответили, что ничего не могут сделать, потому что у них был действующий договор о сотрудничестве с людьми, которым фотограф продал снимки Лейлы.

Обнаженное тело Лейлы было выставлено на всеобщее обозрение, и она уже не чувствовала себя собой. „Мне хотелось просто исчезнуть из этого мира. Уехать, чтобы меня нигде не могли найти“, — говорит она. К счастью, у Лейлы была сильная группа поддержки: ее мать не осуждала и утешала дочь, партнер тоже поддерживал девушку. Он говорил ей, что в интернете оказались только фотографии и что никто не трогал ее против воли. Это осознание немного помогло.

Поддержка близких очень важна при прохождении через такой травматический опыт.

„Тело — это очень интимное и личное. Главное, чтобы близкие не осуждали человека, оказывали поддержку и были рядом. Важно понимать, что человек подвергся насилию“, - говорит Кристиана Калниня, клинический психолог.

Лейла решила бороться с оскорбительными сообщениями в социальных сетях. Взяв всю волю в кулак, она стала сама выкладывать свои обнаженные фотографии. Это был символический акт. Для нее потеря контроля над тем, что происходит с ее обнаженными фотографиями, была особенно болезненной, поэтому самостоятельная публикация фотографий означала возвращение контроля над своей жизнью. Назойливые сообщения приходить перестали.

„Я дала согласие на съемку“

Попытки Delfi связаться с фотографом Армандом Лутумсом не увенчались успехом. С ним не удалось связаться ни по одному из доступных адресов электронной почты, социальных сетей или телефонов. Его старый сайт, где он обещал моделям „отбросить их скучную, серую жизнь“, получая гонорары до 10 000 евро в месяц за фотосессии, с 2018 года превратился в финансовый блог на испанском языке.