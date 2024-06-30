Питание для женщин: из каких продуктов взять самые полезные вещества?

Витамины и минералы играют решающую роль в поддержании общего состояния здоровья, а у женщин есть такие потребности в питании, которые требуют особого внимания на разных этапах жизни, в том числе с возрастом.

Беременным женщинам требуется больше фолиевой кислоты, а женщинам в постменопаузе может потребоваться больше кальция, магния и витамина D. Лучше всего закрывать потребность в этих веществах с помощью еды, и только после того, как рацион сбалансирован, подключать добавки, если будет такая потребность. Давайте разберем, на какие микронутриенты нужно обратить особое внимание.

Витамин D

Витамин D — уникальный гормон или прогормон, который появляется в организме человека под действием солнечного света. Кроме здоровья костей, о которых упоминалось выше, он отвечает за иммунитет, участвует в регуляции работы сердца и памяти, а также входит в состав половых гормонов, в частности — тестостерона. Без него взрослые будут болеть остеопорозом, у детей неправильно будут формироваться кости и иммунитет, а беременным будет непросто выносить ребенка.

В каких продуктах содержится витамин D3?

жирная рыба: форель, тунец, макрель, лосось, скумбрия, сельдь печень трески продукты, обогащенные витамином D сыр яичные желтки печень говяжья сливочное масло грибы

Железо

Железо необходимо для производства гемоглобина и предотвращения анемии, особенно во время менструации, беременности и грудного вскармливания. Для поддержания оптимального уровня железа важно выбирать продукты, которые содержат гемовое железо, оно лучше всего усваивается организмом. Предлагаем отдать предпочтение субпродуктам — это почки, печень, сердце, говяжий язык, а также мясо животных и птица.

Печень читается одним из лучших пищевых источников железа. В 100 г печени содержится 6,9 мг железа (около 35% от дневной потребности в железе для женщин). Печеночные оладьи 2-3 раза в неделю на обед, и вы чувствуете себя немного лучше.