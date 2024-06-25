8 причин полюбить есть арбуз. Главное, не на ночь

В период арбузного сезона арбуз должен находиться на столе как можно чаще, считает врач-нутрициолог Ульяна Миронова. И вот почему:

1. Арбуз — сокровищница магния: 180–250 мг на 100 г мякоти (при суточной потребности около 500 мг). Да и калия в нем предостаточно — от 64 до 338 мг в зависимости от сорта, спелости, условий роста, созревания и длительности хранения. Вкупе с высоким содержанием воды это обуславливает общеизвестный диуретический эффект арбуза.

2. Арбуз очень богат каротиноидами. Так называют около 500 близких по составу природных биологически активных веществ. Все каротиноиды обладают мощным антиоксидантным действием, блокируя действие свободных радикалов. Некоторые из них являются предшественниками витамина А — он образуется из них в нашем организме.

3. Арбузная мякоть — отличный источник пищевых волокон, растворимых и нерастворимых.Они способствуют улучшению работы кишечника, выводят токсины из организма, благоприятствуют росту полезной кишечной микрофлоры, снижают уровень холестерина.

4. В мякоти арбуза содержится цитруллин — вещество, в процессе метаболизма преобразующееся в аминокислоту аргинин, который, в свою очередь, помогает сердцу правильно работать, стимулирует кровообращение и поддерживает правильную работу иммунной системы.

5. В арбузе немало других крайне важных микроэлементов и витаминов — фолиевая и аскорбиновая кислоты, железо, витамины РР и В2… Список можно продолжать долго.

6. Из углеводов в арбузной мякоти преобладает фруктоза, которая усваивается на порядок легче глюкозы и не вызывает в организме „инсулиновый всплеск“.

7. В арбузной мякоти при невысокой калорийности (порядка 35–38 ккал на 100 г) практически нет натрия, отсутствуют жиры, холестерин.

8. Вкусовые качества арбуза — выше всяких похвал. Поэтому употребление этой сладкой ягоды — тот редкий случай, когда чревоугодие идет лишь на пользу.

Главное, не переусердствуйте с арбузом на ночь. А то сон будет неспокойным!