Названо идеальное время для занятий сексом

По словам Дуглас, конец рабочей недели и утро выходных — отличное время для интимной близости, так как в это время люди особенно расслаблены. Причем некоторые люди предпочитают секс утром, другие — вечером. Однако, заверила она, утренняя близость для многих неприемлема из-за гигиены.

Секс-терапевт отметила, что каждая пара индивидуально обговаривает такие моменты, обсуждает предпочтения друг друга в интимном плане.

„Общение — ключ к здоровой сексуальной жизни и укреплению связи“, — сказала Дуглас.

Также специалистка назвала оптимальную периодичность занятий сексом. По ее заверениям, раза в неделю вполне достаточно, главное, чтобы секс был качественным.

„Важно найти идеальные для себя критерии, а не следовать стереотипам“, — заключила она.