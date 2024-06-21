РЕЦЕПТ ДЛЯ ГРИЛЯ | Три удивительных гарнира к мясу
Что может быть лучше, чем наслаждаться солнечными лучами, пока воздух наполняется соблазнительным запахом жареной еды? Приготовление на гриле станет настоящим событием, если к мясным блюдам добавить вкусные и аппетитные гарниры. Вы по-настоящему удивите своих друзей, знакомых и родственников этими необычными, но такими вкусными гарнирами к мясу. Готовы ли вы поднять свои навыки приготовления на гриле на новый уровень?
Тогда за дело, ведь шеф-повар Maxima Рауно Саар поможет сделать гриль чем-то большим, чем просто приготовление шашлыков и колбасок. Правильный вкусный гарнир подчеркнет всё самое лучшее в каждом блюде, а вы сможете эффективно использовать уже разогретый гриль. Пожарить мясо на гриле умеет практически каждый, но только истинный шеф-повар предложит к мясу сочные, вкусные и ароматные сочетания. Испытайте чувство гордости, ведь так приятно быть лучше своего соседа – так что самое время освоить новые техники и смело экспериментировать.
1. Ананас в соусе чили
Нам понадобится:
1 свежий ананас
2 ст. л. соуса чили
1 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. сока лайма
щепотка соли
Приготовление:
Очистите и нарежьте ананас довольно крупными кусочками. Смешайте в миске соус чили, оливковое масло, сок лайма и соль. Добавьте кусочки ананаса в соус и тщательно перемешайте. Затем выложите кусочки ананаса на решетку гриля и подождите, пока они слегка подрумянятся. Как только ананас будет готов, выложите кусочки на тарелку. Вот и всё – можно сервировать! Это сладко-острое сочетание просто идеально сочетается с мясом.
2. Грибы портобелло с томатной сальсой и голубым сыром
Для приготовления понадобятся:
4 больших гриба портобелло
2 больших помидора
1 небольшая луковица
1 зубчик чеснока
2 ст. л. оливкового масла
50 г голубого сыра
по щепотке соли и перца
1 ст. л. нарезанной свежей петрушки
Приготовление:
Для начала очистите грибы и удалите ножки. Мелко нарежьте помидоры, лук и чеснок и перемешайте, чтобы получилась томатная сальса. Добавьте оливковое масло, соль и перец. Смажьте грибы оливковым маслом и положите на гриль готовиться. Когда грибы станут мягкими, снимите их с гриля и наполните томатной сальсой. Сверху посыпьте голубым сыром и дайте ему немного подтаять. Украсьте мелко порезанной петрушкой – и вот уже готов второй гарнир.
3. Початки кукурузы с твердым сыром и шнитт-луком
Для этого вам понадобится:
4 кукурузных початка
2 ст. л. сливочного масла (предварительно растопленного)
50 г тертого твердого сыра (например, пармезана или пекорино)
2 ст. л. свежего нарезанного шнитт-лука
соль и перец
Приготовление:
Посолите и поперчите кукурузные початки, смажьте их растопленным сливочным маслом. Затем положите кукурузу на гриль и готовьте до золотистого цвета и мягкости. Снимите початки с гриля, посыпьте сыром твердых сортов и шнитт-луком. Сразу же подавайте к столу.
Эти три быстрых и простых гарнира сразу превратят вечеринку с барбекю в нечто особенное. Гости будут в восторге, а вы заслуженно будете принимать похвалу в адрес своего кулинарного мастерства! И не забывайте, что всё необходимое для гриля по хорошей цене вы можете найти в Maxima. Посмотрите наши предложения к Иванову дню ЗДЕСЬ.
Приятного аппетита!