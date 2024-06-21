РЕЦЕПТ ДЛЯ ГРИЛЯ | Три удивительных гарнира к мясу

Тогда за дело, ведь шеф-повар Maxima Рауно Саар поможет сделать гриль чем-то большим, чем просто приготовление шашлыков и колбасок. Правильный вкусный гарнир подчеркнет всё самое лучшее в каждом блюде, а вы сможете эффективно использовать уже разогретый гриль. Пожарить мясо на гриле умеет практически каждый, но только истинный шеф-повар предложит к мясу сочные, вкусные и ароматные сочетания. Испытайте чувство гордости, ведь так приятно быть лучше своего соседа – так что самое время освоить новые техники и смело экспериментировать.

1. Ананас в соусе чили

Нам понадобится:

1 свежий ананас

2 ст. л. соуса чили

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сока лайма

щепотка соли

Приготовление:

Очистите и нарежьте ананас довольно крупными кусочками. Смешайте в миске соус чили, оливковое масло, сок лайма и соль. Добавьте кусочки ананаса в соус и тщательно перемешайте. Затем выложите кусочки ананаса на решетку гриля и подождите, пока они слегка подрумянятся. Как только ананас будет готов, выложите кусочки на тарелку. Вот и всё – можно сервировать! Это сладко-острое сочетание просто идеально сочетается с мясом.

2. Грибы портобелло с томатной сальсой и голубым сыром

Для приготовления понадобятся:

4 больших гриба портобелло

2 больших помидора

1 небольшая луковица

1 зубчик чеснока

2 ст. л. оливкового масла

50 г голубого сыра

по щепотке соли и перца

1 ст. л. нарезанной свежей петрушки

Приготовление:

Для начала очистите грибы и удалите ножки. Мелко нарежьте помидоры, лук и чеснок и перемешайте, чтобы получилась томатная сальса. Добавьте оливковое масло, соль и перец. Смажьте грибы оливковым маслом и положите на гриль готовиться. Когда грибы станут мягкими, снимите их с гриля и наполните томатной сальсой. Сверху посыпьте голубым сыром и дайте ему немного подтаять. Украсьте мелко порезанной петрушкой – и вот уже готов второй гарнир.

3. Початки кукурузы с твердым сыром и шнитт-луком

Для этого вам понадобится: