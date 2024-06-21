Maxima
21.06.2024, 10:06

РЕЦЕПТ ДЛЯ ГРИЛЯ | Три удивительных гарнира к мясу

 

Что может быть лучше, чем наслаждаться солнечными лучами, пока воздух наполняется соблазнительным запахом жареной еды? Приготовление на гриле станет настоящим событием, если к мясным блюдам добавить вкусные и аппетитные гарниры. Вы по-настоящему удивите своих друзей, знакомых и родственников этими необычными, но такими вкусными гарнирами к мясу. Готовы ли вы поднять свои навыки приготовления на гриле на новый уровень?

Тогда за дело, ведь шеф-повар Maxima Рауно Саар поможет сделать гриль чем-то большим, чем просто приготовление шашлыков и колбасок. Правильный вкусный гарнир подчеркнет всё самое лучшее в каждом блюде, а вы сможете эффективно использовать уже разогретый гриль. Пожарить мясо на гриле умеет практически каждый, но только истинный шеф-повар предложит к мясу сочные, вкусные и ароматные сочетания. Испытайте чувство гордости, ведь так приятно быть лучше своего соседа – так что самое время освоить новые техники и смело экспериментировать.

1. Ананас в соусе чили

Нам понадобится:

  • 1 свежий ананас

  • 2 ст. л. соуса чили

  • 1 ст. л. оливкового масла

  • 1 ч. л. сока лайма

  • щепотка соли

Приготовление:

Очистите и нарежьте ананас довольно крупными кусочками. Смешайте в миске соус чили, оливковое масло, сок лайма и соль. Добавьте кусочки ананаса в соус и тщательно перемешайте. Затем выложите кусочки ананаса на решетку гриля и подождите, пока они слегка подрумянятся. Как только ананас будет готов, выложите кусочки на тарелку. Вот и всё – можно сервировать! Это сладко-острое сочетание просто идеально сочетается с мясом.

2. Грибы портобелло с томатной сальсой и голубым сыром

Для приготовления понадобятся:

  • 4 больших гриба портобелло

  • 2 больших помидора

  • 1 небольшая луковица

  • 1 зубчик чеснока

  • 2 ст. л. оливкового масла

  • 50 г голубого сыра

  • по щепотке соли и перца

  • 1 ст. л. нарезанной свежей петрушки

Приготовление:

Для начала очистите грибы и удалите ножки. Мелко нарежьте помидоры, лук и чеснок и перемешайте, чтобы получилась томатная сальса. Добавьте оливковое масло, соль и перец. Смажьте грибы оливковым маслом и положите на гриль готовиться. Когда грибы станут мягкими, снимите их с гриля и наполните томатной сальсой. Сверху посыпьте голубым сыром и дайте ему немного подтаять. Украсьте мелко порезанной петрушкой – и вот уже готов второй гарнир.

3. Початки кукурузы с твердым сыром и шнитт-луком

Для этого вам понадобится:

  • 4 кукурузных початка

  • 2 ст. л. сливочного масла (предварительно растопленного)

  • 50 г тертого твердого сыра (например, пармезана или пекорино)

  • 2 ст. л. свежего нарезанного шнитт-лука

  • соль и перец

Приготовление:

Посолите и поперчите кукурузные початки, смажьте их растопленным сливочным маслом. Затем положите кукурузу на гриль и готовьте до золотистого цвета и мягкости. Снимите початки с гриля, посыпьте сыром твердых сортов и шнитт-луком. Сразу же подавайте к столу.

Эти три быстрых и простых гарнира сразу превратят вечеринку с барбекю в нечто особенное. Гости будут в восторге, а вы заслуженно будете принимать похвалу в адрес своего кулинарного мастерства! И не забывайте, что всё необходимое для гриля по хорошей цене вы можете найти в Maxima. Посмотрите наши предложения к Иванову дню ЗДЕСЬ.

Приятного аппетита!

RusDelfi
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