Роковое полнолуние: астролог Анжела Перл рассказала, что ждет знаки зодиака 22 июня

Если вы уже давно ведете какой-то креативный проект, в этом месяце обязательно случится прорыв. Кроме того, это карта поддержки, связанной с эмоциями, чувствами, любовью. У Львов вот-вот „созреют“ финансы, вы получите „урожай“ за проделанную работу.

К Ракам придут деньги, особенно, если вы их давно ждете. Это могут быть не только выплаты на работе, но также алименты и наследство. В этом месяце вы будете отстаивать свои границы, свои интересы, бороться за безопасность, в том числе эмоциональную. Вам нужно подумать о будущем и обезопасить себя.

Вы будете действовать, принимать важные решения, связанные либо с обучением, либо с поездками. В финансах вас ждут прогресс и продвижение, а также финансовая стабильность.

Эта карта символизирует вас самих, прибыль, богатство, доход, деньги, покупки, вложения. Есть вероятность, что вы получите новую работу, клиентов или заказ, увеличатся ваши накопления. Однако есть риск, что кто-то из ваших партнеров поведет себя неожиданно. Следите за тем, чтобы никто не крал ваши идеи и не уводил ваших клиентов.

Овнам в июне предстоит что-то поменять в своей жизни, но то, что вы ощущаете душой. Чаша — это эмоции, интуиция, думайте сердцем, а не головой. Принимайте решения, спрашивая себя: „Сделает ли меня это счастливой, а мою жизнь — более радостной?“

Чего еще ждать от этого полнолуния и как к нему подготовиться, в своем новом таро-раскладе рассказала астролог Анжела Перл.

Главным астрологическим событием этого июня станет полнолуние. Оно пройдет 22 числа под знаком Козерога, точно так же, как и следующее, а еще — совпадет с солнцестоянием. Сильнее всего влияние звезд на себе ощутят Овны, Раки, Весы и Козероги, впрочем, беспокоиться не стоит. Полная Луна часто вносит ясность в тревожные ситуации и начинает цикл завершения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Тройка пентаклей

В этом месяце вы можете получить какую-то награду или даже обрести популярность. Если у вас есть свое дело, и вы давно хотели вложиться в рекламу, пора это сделать, это принесет плоды. Это карта творческого процесса, коллективной деятельности. В июне Девы смогут определить для себя свои границы и научатся отстаивать их перед другими.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Пятерка чаш

Это полнолуние может принести вам некоторое разочарование, что-то пойдет не так, как вы изначально планировали, кто-то не поддержит вас, у вас резко поменяются планы. Полнолуние покажет, что вам нужно менять окружение, но при этом не зацикливаться на негативе, все перемены — к лучшему.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Принцесса пентаклей — берегитесь налоговых проверок

Эта карта означает то, что вам придется иметь дело с финансовыми документами или учиться управлять финансами. Кроме того, Скорпионам пора завершить дела, тянущиеся из прошлого, в этом вам помогут люди, которых вы хорошо знаете. О себе могут дать знать отголоски прошлых романтических отношений или в вашей жизни могут объявиться бывшие коллеги.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Король пентаклей — к вам придут деньги

Впереди вас ждет активность, связанная с работой и финансами. В вашей жизни могут объявиться люди, о которых вы уже давно ничего не слышали, или же кто-то из близких откроет перед вами истинное лицо, удивит своими намерениями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для Козерогов ближайший месяц будет полон романтики. Вас ждут интересные знакомства с противоположным полом, помолвка или даже брак. Впрочем, интерпретировать такое взаимодействие можно и в рабочем ключе: вы заключите важную сделку или подпишете договор. Полнолуние — это кульминация, и для вас она будет счастливой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Семерка жезлов — тема эмоциональной безопасности, вы где-то будете обустраиваться

Вероятно, вас ждет переезд, но его причиной могут стать не самые приятные события, например, конфликты с соседями. Если вашему спокойствию что-то угрожает, предпринимайте решительные действия. Это также карта духовного роста, осознания, что вы хотите делать дальше.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Двойка мечей — разница во мнениях

В полнолуние может выясниться, что кто-то вас обесценивает. Также двойка символизирует сомнения и раздумья, невыполненные обещания. Июнь покажет, что в вашем окружении есть люди, на которых вы не можете положиться. В финансовом плане вам нужно рассчитывать только на себя.