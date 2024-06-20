Ученые выяснили, какая музыка сделает секс лучше, а какая его продлит

„Будь то создание настроения, повышение удовлетворенности или даже влияние на продолжительность интимных моментов, правильный плейлист может иметь решающее значение“, — объяснили авторы в беседе с NY Post.

Эксперты опросили более 1000 человек и изучили плейлисты для секса, чтобы вынести окончательный вердикт: какая музыка наилучшим образом подходит для близости. Дольше всего процесс длится под хип-хоп — в среднем 31,5 минуты.

Самой популярной песней о сексе признана Super Freaky Girl Ники Минаж. А незащищенный секс чаще всего случается под хиты The Weeknd. Этот же исполниетль бьет рекорды по присутствию в тематических плейлистах.

Помимо всего прочего эксперты обнаружили, что 62% респондентов сообщают о более высоком уровне сексуального удовлетворения, когда на заднем плане звучит хороший трек.