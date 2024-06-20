Ученые выяснили, какая музыка сделает секс лучше, а какая его продлит
Подавляющее большинство, а именно 68% людей, которые слушают музыку во время секса, заявили, что приятные звуки помогают им снизить беспокойство, а 63% уверены, что правильно подобранный трек способен значительно увеличить продолжительность полового акта, согласно новому исследованию компании ZipHelath.
„Будь то создание настроения, повышение удовлетворенности или даже влияние на продолжительность интимных моментов, правильный плейлист может иметь решающее значение“, — объяснили авторы в беседе с NY Post.
Эксперты опросили более 1000 человек и изучили плейлисты для секса, чтобы вынести окончательный вердикт: какая музыка наилучшим образом подходит для близости. Дольше всего процесс длится под хип-хоп — в среднем 31,5 минуты.
Самой популярной песней о сексе признана Super Freaky Girl Ники Минаж. А незащищенный секс чаще всего случается под хиты The Weeknd. Этот же исполниетль бьет рекорды по присутствию в тематических плейлистах.
Помимо всего прочего эксперты обнаружили, что 62% респондентов сообщают о более высоком уровне сексуального удовлетворения, когда на заднем плане звучит хороший трек.
Источник: Super