Как повысить уровень энергии с помощью еды: простые лайфхаки на каждый день

Каждый из нас в той или иной степени чувствует недостаток энергии. Порой мы устаем и чувствуем себя вялыми, а ведь надо работать, уделять внимание семье, увлечениям и спорту. Многие люди отмечают низкий уровень энергии, который влияет не только на повседневную жизнь, но и на долгосрочные перспективы.

Но для вас есть хорошая новость! Несколько простых и доступных изменений в рацион питания могут существенно повлиять на ваше самочувствие. Вы станете более энергичными и бодрым — а это гарантия эффективности и хорошего настроения.

Не забывайте завтракать!

Пропуск завтрака может привести к тому, что вы будете чувствовать себя вялым в течение дня. Сбалансированный прием пищи с утра даст заряд энергии и запустит метаболизм. Недавние исследования показали, что те, кто ест завтрак, чувствуют себя более бодрыми по сравнению с теми, кто пропускает первый прием пищи в день. Чем же завтракать?

Цельнозерновые продукты: выбирайте овсянку, цельнозерновой хлеб или киноа. Эти сложные углеводы обеспечивают постоянное поступление глюкозы в кровь, поэтому вы дольше чувствуете себя лучше.

Белок: включите яйца, творог или растительный белок. Белок помогает сохранять чувство сытости и предотвращает утренний спад энергии.

Фрукты и овощи: добавьте порцию фруктов или овощей, чтобы получить витамины и минералы, которые поддерживают общий уровень энергии.

Ягоды, бананы и шпинат — отличный выбор.

Пейте больше воды

Обезвоживание — частая причина усталости. По данным журнала Nutrition, даже легкое обезвоживание может ухудшить настроение и уровень энергии. Употребление достаточного количества воды помогает поддерживать оптимальную физическую работоспособность и когнитивные функции. Что же делать?