Красота и здоровье
20.06.2024, 09:39

Вечная молодость, ботокс и лекарства от морщин: мифы и правда про омолаживающие процедуры и средства

 
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ФОТО: VALUA VITALY | Shutterstock

Современная индустрия красоты и общество одержимы попытками обратить вспять естественный процесс старения. Мы повсюду видим примеры „красивого старения“, которые чаще всего являются не более чем фильтром или ретушью. Информации и мнений очень много, поэтому разобраться в том, где начинается и заканчивается истина, очень сложно.

Delfi Life обратился к дерматологу Элине Озоле, которая рассказала о стереотипах антивозрастного ухода за кожей.

Морщины — первый признак старения. Миф

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