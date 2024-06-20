20.06.2024, 09:39
Вечная молодость, ботокс и лекарства от морщин: мифы и правда про омолаживающие процедуры и средства
ФОТО: | Shutterstock
Современная индустрия красоты и общество одержимы попытками обратить вспять естественный процесс старения. Мы повсюду видим примеры „красивого старения“, которые чаще всего являются не более чем фильтром или ретушью. Информации и мнений очень много, поэтому разобраться в том, где начинается и заканчивается истина, очень сложно.
Delfi Life обратился к дерматологу Элине Озоле, которая рассказала о стереотипах антивозрастного ухода за кожей.
Уже заказано?