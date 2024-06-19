Лучше не надо: врач рассказал, какие продукты нельзя есть вечером(1)
Продукты с высоким гликемическим индексом, жирная и тяжелая пища, алкоголь, цитрусовые — лишь неполный список того, что не стоит потреблять перед сном, пишет Wday.
Екатерина Ладыгина, врач-терапевт и специалист XFIT рассказывает, от какой еды лучше отказаться вечером.
Смотрим на гликемический индекс
Гликемический индекс (ГИ) измеряет, как определенные продукты влияют на уровень сахара в крови в течение определенного периода времени. Так, продукты с высоким ГИ вызывают быстрый рост уровня сахара в крови, а, следовательно, и инсулина, чтобы доставить глюкозу в клетку.
Чем выше ГИ продукта, тем быстрее надо растратить энергию от него. И если человек не собирается на вечернюю пробежку, лучше отказаться от продуктов с высоким ГИ в это время. К ним относятся картофель, белый хлеб и другая пшеничная выпечка, рис, морковь, репа, сельдерей и другие продукты. Все они быстро отложатся на талии, а также задержат воду в организме, поэтому утром возможны отеки в зеркале и прибавка килограммов на весах.
Выбираем продукты без стимуляторов энергии
Вечер — время подготовки ко сну. Если он качественный, это будет положительно сказываться на здоровье и процессе похудения. Поэтому незадолго до сна следует ограничить потребление продуктов, которые способны дать большой всплеск энергии. К ним относят кофеиносодержащие напитки: кофе, чай, какао, кока-колу и другие.
Сырокопченые и копченые изделия, такие как бекон, пепперони, выдержанные сыры могут иметь в составе тирамин. Он вырабатывает норадреналин и потому неплохо бодрит перед сном.
Также индивидуально следует рассмотреть перенос на более раннее время прием в пищу красного мяса, в котором содержится тирозин. Он тоже может давать дополнительную бодрость организму. Поэтому, если у человека проблемы со сном, стоит попробовать есть мясо на завтрак или в обед.
Следим за содержанием калорий
Следующие в нашем списке — высококалорийные продукты, которыми часто грешат перед сном. Например, в 100 граммах подсолнечных семечек, которые так приятно погрызть перед фильмом после тяжелого дня, содержится целых 700 ккал. Это практически два пирожных! Если вес стоит на месте или вовсе прибавляется, в первую очередь, стоит отказаться от привычек со снеками, к которым также можно отнести орехи. Миндаль, кешью, грецкие, макадамия имеют большое количество калорий и должны быть ограничены по объему употребления.
„Кроме универсальных рекомендаций, стоит также посоветовать изучить индивидуальные особенности организма. Например, острая и пряная пища может вызывать изжогу и расстройство желудка, что негативно скажется на качестве сна. То же самое касается цитрусовых и других кислых продуктов. Также следует ограничить вечером потребление алкоголя.
Хотя он и вызывает сонливость, но в результате может нарушаться структура сна, поэтому тот становится менее глубоким и восстанавливающим. Что же касается формулы идеального ужина, то лучшим вариантом будет салат и кусочек нежирной рыбы или белого мяса птицы, приготовленного с ограниченным количеством масла“, — подводит итог Екатерина Ладыгина.