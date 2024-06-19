Лучше не надо: врач рассказал, какие продукты нельзя есть вечером

Екатерина Ладыгина, врач-терапевт и специалист XFIT рассказывает, от какой еды лучше отказаться вечером.

Смотрим на гликемический индекс

Гликемический индекс (ГИ) измеряет, как определенные продукты влияют на уровень сахара в крови в течение определенного периода времени. Так, продукты с высоким ГИ вызывают быстрый рост уровня сахара в крови, а, следовательно, и инсулина, чтобы доставить глюкозу в клетку.

Чем выше ГИ продукта, тем быстрее надо растратить энергию от него. И если человек не собирается на вечернюю пробежку, лучше отказаться от продуктов с высоким ГИ в это время. К ним относятся картофель, белый хлеб и другая пшеничная выпечка, рис, морковь, репа, сельдерей и другие продукты. Все они быстро отложатся на талии, а также задержат воду в организме, поэтому утром возможны отеки в зеркале и прибавка килограммов на весах.

Выбираем продукты без стимуляторов энергии

Вечер — время подготовки ко сну. Если он качественный, это будет положительно сказываться на здоровье и процессе похудения. Поэтому незадолго до сна следует ограничить потребление продуктов, которые способны дать большой всплеск энергии. К ним относят кофеиносодержащие напитки: кофе, чай, какао, кока-колу и другие.

Сырокопченые и копченые изделия, такие как бекон, пепперони, выдержанные сыры могут иметь в составе тирамин. Он вырабатывает норадреналин и потому неплохо бодрит перед сном.

Также индивидуально следует рассмотреть перенос на более раннее время прием в пищу красного мяса, в котором содержится тирозин. Он тоже может давать дополнительную бодрость организму. Поэтому, если у человека проблемы со сном, стоит попробовать есть мясо на завтрак или в обед.

Следим за содержанием калорий