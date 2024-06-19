Maxima
19.06.2024, 14:15

РЕЦЕПТ ДЛЛЯ ГРИЛЯ | Полезный для фигуры и сочный бургер с курицей а-ля „Цезарь“

 
ФОТО: Maxima

Наконец-то лето, солнце и чудесное настроение! В такие дни хочется как можно больше времени проводить на улице. А что может быть лучше в чудесный летний день, чем разжечь гриль и попробовать приготовить что-то вкусное по новому интересному рецепту? Читайте, как приготовить вкуснейший сочный бургер, который порадует даже тех, кто следит за фигурой!

Итак, как приготовить бургер с курицей а-ля „Цезарь“:

  1. Сначала приготовьте легкий маринад для куриного филе, чтобы придать мясу приятный лимонный оттенок – это сделает бургер еще вкуснее. Нарежьте филе тонкими кусочками и приправьте цедрой и соком лимона. Теперь добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу. Оставьте мясо мариноваться при комнатной температуре на 15–20 минут.

  2. Теперь подготовьте остальные ингредиенты. Удалите корневую часть салата романо. Затем возьмите кусок сыра и нарежьте его тонкими полосками – можно воспользоваться ножом для сыра или овощечисткой, если у нее подходящая форма. Помидор нарежем на кружочки толщиной около 1 см.

  3. Сначала обжарьте на гриле куриное филе и булочки. Для этого нагрейте гриль примерно до 170–180 °C в течение 3-4 минут. Переверните филе и положите сверху полоски твердого сыра. Разложите на решетке ломтики помидоров, приправьте небольшим количеством соли и перца и сбрызните оливковым маслом.

  4. В завершение, разложите на решетке булочки и поджарьте до образования золотистой корочки.

  5. Теперь пришло время собирать бургеры. Для этого возьмите нижнюю половину булочки, добавьте листья салата романо (1-2 штуки в зависимости от размера), добавьте немного соуса, сверху положите ломтик помидора и куриное филе. Затем снова добавьте немного соуса и накройте верхней частью булочки. Лучше всего сервировать бургеры в специальных бумажных кармашках. Если хотите еще больше снизить калорийность блюда, то соус положите только один раз и поменьше.

Шеф-повар Maxima Рауно приготовил этот чудо-бургер вместе с замечательной Mamma в Instagram – СМОТРИТЕ, что у них получилось и что Mamma думает об этом рецепте!

Список ингредиентов:

  • Салат мини-романо – 1 кочан

  • Соус „Цезарь“ (готовая заправка)

  • Помидор – 2 шт. крупных

  • Сыр твердых сортов, примерно 180 г

  • Булочки для бургеров, 1 упаковка (8 шт.)

  • Филе куриной грудки, 500 г

  • Лимон – 1 шт. для маринада (натереть на терке цедру и выжать сок)

  • Оливковое масло (для помидоров на гриле и в маринад для курицы)

  • Соль

  • Перец

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Веселого празднования Иванова дня!

RusDelfi
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