РЕЦЕПТ ДЛЛЯ ГРИЛЯ | Полезный для фигуры и сочный бургер с курицей а-ля „Цезарь“
Наконец-то лето, солнце и чудесное настроение! В такие дни хочется как можно больше времени проводить на улице. А что может быть лучше в чудесный летний день, чем разжечь гриль и попробовать приготовить что-то вкусное по новому интересному рецепту? Читайте, как приготовить вкуснейший сочный бургер, который порадует даже тех, кто следит за фигурой!
Итак, как приготовить бургер с курицей а-ля „Цезарь“:
Сначала приготовьте легкий маринад для куриного филе, чтобы придать мясу приятный лимонный оттенок – это сделает бургер еще вкуснее. Нарежьте филе тонкими кусочками и приправьте цедрой и соком лимона. Теперь добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу. Оставьте мясо мариноваться при комнатной температуре на 15–20 минут.
Теперь подготовьте остальные ингредиенты. Удалите корневую часть салата романо. Затем возьмите кусок сыра и нарежьте его тонкими полосками – можно воспользоваться ножом для сыра или овощечисткой, если у нее подходящая форма. Помидор нарежем на кружочки толщиной около 1 см.
Сначала обжарьте на гриле куриное филе и булочки. Для этого нагрейте гриль примерно до 170–180 °C в течение 3-4 минут. Переверните филе и положите сверху полоски твердого сыра. Разложите на решетке ломтики помидоров, приправьте небольшим количеством соли и перца и сбрызните оливковым маслом.
В завершение, разложите на решетке булочки и поджарьте до образования золотистой корочки.
Теперь пришло время собирать бургеры. Для этого возьмите нижнюю половину булочки, добавьте листья салата романо (1-2 штуки в зависимости от размера), добавьте немного соуса, сверху положите ломтик помидора и куриное филе. Затем снова добавьте немного соуса и накройте верхней частью булочки. Лучше всего сервировать бургеры в специальных бумажных кармашках. Если хотите еще больше снизить калорийность блюда, то соус положите только один раз и поменьше.
Шеф-повар Maxima Рауно приготовил этот чудо-бургер вместе с замечательной Mamma в Instagram – СМОТРИТЕ, что у них получилось и что Mamma думает об этом рецепте!
Список ингредиентов:
Салат мини-романо – 1 кочан
Соус „Цезарь“ (готовая заправка)
Помидор – 2 шт. крупных
Сыр твердых сортов, примерно 180 г
Булочки для бургеров, 1 упаковка (8 шт.)
Филе куриной грудки, 500 г
Лимон – 1 шт. для маринада (натереть на терке цедру и выжать сок)
Оливковое масло (для помидоров на гриле и в маринад для курицы)
Соль
Перец
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