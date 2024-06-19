РЕЦЕПТ ДЛЛЯ ГРИЛЯ | Полезный для фигуры и сочный бургер с курицей а-ля „Цезарь“

Теперь пришло время собирать бургеры. Для этого возьмите нижнюю половину булочки, добавьте листья салата романо (1-2 штуки в зависимости от размера), добавьте немного соуса, сверху положите ломтик помидора и куриное филе. Затем снова добавьте немного соуса и накройте верхней частью булочки. Лучше всего сервировать бургеры в специальных бумажных кармашках. Если хотите еще больше снизить калорийность блюда, то соус положите только один раз и поменьше.

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