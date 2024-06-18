ФОТО | „Фабрика сладкого сна“. В Таллинне открыл свои двери первый магазин эстонского бренда подушек и одеял Wendre

Wendre предлагает широкий выбор товаров от подушек, перьевых одеял и наматрасников, до самих матрасов и кроватей, а также многое другое.

Так как это фабричный магазин, то в нем продаются все бренды, которые производятся на фабрике Wendre, среди которых совершенно новый бренд Pure Heaven Bedding и широкой известный в Финляндии Familon. Сам магазин называет свою концепцию „Фабрикой сладкого сна“.

Основанное в 1935 году предприятие берет свое начало еще в кооперативе выращиванию льна в Вяндра. Заводы Wendre в Эстонии и Польше производят более 14 млн подушек и 370 000 кроватей и матрасов в год.

Смотрите, как прошло открытие „Фабрики сладкого сна“.