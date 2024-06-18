Йони-массаж: почему интимная практика важна для женского здоровья

„Некоторые, однако, считают, что чувственный массаж приводит к множественным оргазмам. Но это зависит исключительно от конкретной женщины и от ее запроса от самого массажа“, — объясняет Ольга.

„Некоторые эксперты считают, что самостоятельная практика этого массажа может помочь женщине преодолеть сексуальную травму, поскольку помогает взять под контроль свою сексуальность и узнать, от чего она получает удовольствие, понять и обозначить границы своей свободы в сексе и в жизни. А занятия йони-массажем с партнером улучшают отношения“, — утверждает Ольга.

Основная цель йони-массажа — вовсе не оргазм, хотя испытать его, конечно, очень приятно. Главное — это помочь женщине почувствовать себя в гармонии со своим телом, освободиться от старых тревог, страхов и зажимов, связанных с гениталиями и сексом.

„Йони“ — это санскритское слово, означающее вагину, и примерно переводится как „священная пещера“ или „священное пространство“. Йони-массаж — одна из многих тантрических практик (некоторые из которых вообще не имеют к сексу ни малейшего отношения). Тантра-йога, например, когда-то была популярной практикой в Древней Индии для усиления сексуального удовольствия — но и для развития духовных способностей. Йони-массаж может включать в себя некоторые тантрические позиции, но можно обойтись и без них, особенно если вы из новичков.

„Йони-массаж — один из видов чувственного массажа. Это тантрическая практика, направленная на создание интимных связей с другим человеком или с самой собой. Да, можно практиковать йони-массаж в одиночестве, чтобы лучше узнать свое тело“, — объясняет сексолог Ольга Василенко порталу Womanhit .

Подготовьте пространство

Выберите удобное место, это может быть кровать или пол. Добавьте побольше подушек и одеял, чтобы вам было максимально комфортно. Для создания чувственной атмосферы приглушите свет или зажгите свечи, можно ароматические. Убедитесь, что температура воздуха приятная.

Подготовьте сознание

Выделите достаточно времени для проведения йони-массажа. Главное не торопиться и не думать о расписании дня. При подготовке к йони-массажу важно установить намерение — что вы хотите узнать или ощутить именно сегодня? Сформулируйте намерение, но не зацикливайтесь на его фиксации. Оно должно быть гибким. даже если у вас не получится достичь вашей цели, ничего страшного.

Подготовьте тело

Удобно лягте на кровать, пол или другое выбранное место. Осторожно, но твердо поставьте ступни на пол, согнув колени и раскрыв ноги. Разминка также важна. Медленно вдыхайте и выдыхайте, концентрируясь на вдохе и выдохе.

Чувственные прикосновения — отличный способ разогреться перед массажем йони. Задействуйте грудь, ареолы сосков, живот, верхнюю часть ног и внутреннюю поверхность бедер. Массируйте, трогайте и потягивайте эти области так, как вам будет приятно. Двигайтесь вниз по телу по направлению к вульве.

„Возможно, вам захочется использовать лубрикант или массажное масло. Выбирайте средства, которые не вызовут аллергической реакции и не нарушат баланс полезных микроорганизмов, называемых вагинальной флорой. Можно поискать нетоксичные лубриканты, не содержащие парабенов. Лучше избегать лубрикантов или массажных масел, содержащих кокосовое масло, которое может способствовать развитию бактериальных инфекций в области влагалища“, — предупреждает Ольга.

Массируйте йони

Массаж можно выполнять любыми способами, которые вы только можете себе представить. Поглаживания и похлопывания, движение рукой, ладонью или пальцами — по кругу, линейно или как угодно еще. Жестких правил не существует: в это и заключается смысл йони-массажа — понять, что именно вам нравится. Если массаж проводится с партнером, йони-массаж может быть прелюдией к парному проникающему сексу, но можно и остаться в рамках чувственного массажа, не более. Внимательно чувствуйте свое тело: хотите ли вы продолжения? В какой-то момент может возникнуть ощущение достаточности в моменте.

„Можно сравнить с бурным сексом и со спокойными объятиями — в йони-массаже может быть точно так же. Иногда достаточно просто насладиться самим процессом и понять, как вы привлекательны и красивы, не ощущая при этом сексуального возбуждения, но понимая, что вы делаете себе подарок от всего сердца. Или же это может быть интенсивный массаж с использованием секс-игрушек, если вам хочется испытать глубокий оргазм“, — рассказывает Ольга.