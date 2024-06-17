До какого возраста растет женская грудь

В бьюти-индустрии существует немало средств, которые обещают увеличить размер груди: мажешь бюст кремом, и она увеличивается. На самом деле их эффективность не доказана, зато такие кремы и сыворотки обладают лифтинг-эффектом, подтягивают и укрепляют кожу, а также обеспечивают anti-age эффект.

Самым же удачным средством для увеличения роста является пластическая операция. Однако перед тем, как отправиться на встречу с хирургом, необходимо обдумать все за и против.

Обычно половое созревание у девочек начинается в 7—9 лет, но в этот момент еще нет каких-либо изменений с грудью. Они начинаются в возрасте 10—11 лет. В этот момент ребенок может испугаться гормональных изменений в своем организме, поэтому очень важно объяснить дочери, что ее организм перестраивается. В этот период молочные железы могут развиваться не симметрично, в этом нет ничего страшного, так как грудь еще может измениться в течение 4—5 лет, пока идет эта перестройка.