До какого возраста растет женская грудь(8)
В период полового созревания у девочек проявляются женственные формы. Для того чтобы узнать, до скольких лет растет женская грудь, нужно изучить факторы, влияющие на ее развитие. Что влияет на ее формирование и до какого возраста растет? Рассказывает Wday.
До скольких лет растет грудь у девушек: что влияет на процесс?
Гормональная перестройка организма девочки начинается с пубертатного периода. Молочные железы увеличиваются в размерах за счет деления клеток и роста жировой ткани. Железы более чем на 80% состоят из жировой ткани. Существует несколько факторов, влияющих на размер груди и процесс ее роста:
наследственность. Высока вероятность того, что особенности формирования бюста у мамы и дочки будут схожими;
комплекция. Зачастую внушительным размером груди обладают девушки плотного телосложения. У их более хрупких сверстниц объем жировой ткани меньше, соответственно, и грудь не слишком велика;
гормональный фон. Началом роста молочных желез служит гормональная перестройка организма. Это происходит за счет выработки гормона эстрогена. Он оказывает значительное влияние на размер груди. Пик роста груди приходится на первые 2−3 года после появления первой менструации у девочки;
особенности физического развития. Считается, что сутулость может замедлить процесс роста груди. Для нормального развития необходимо поддерживать мышцы спины в тонусе;
рацион. Сбалансированное питание помогает организму правильно развиваться в пубертатный период, благотворно влияет на эндокринную систему, которая отвечает за формирование и рост молочных желез.
Среди прочих факторов воздействия можно отметить район проживания и экологию этой местности, профессиональные занятия спортом, отсутствие или наличие частых стрессов, операций, травм.
До какого возраста растет грудь: патологии
Если в 15−16 лет у девушки не увеличиваются молочные железы, отсутствуют менструации, то это повод обратиться за помощью к специалисту. В частности, эндокринологу и гинекологу. Такая ситуация может быть обусловлена недостаточным количеством эстрогенов у девочки.
Другими причинами, почему не развивается грудь, могут быть врожденные пороки развития, повреждения молочных желез, воспалительные процессы в груди, различные заболевания. Все эти случаи требуют постоянного контроля врача.
Развитие каждой девушки индивидуально, поэтому определить срок роста груди можно лишь приблизительно. Для этого необходимо прибавить 3 года к дате первых месячных у девочки. За этот срок грудь считается практически сформированной. Если есть патологии, нужно срочно обратиться к врачу.
В бьюти-индустрии существует немало средств, которые обещают увеличить размер груди: мажешь бюст кремом, и она увеличивается. На самом деле их эффективность не доказана, зато такие кремы и сыворотки обладают лифтинг-эффектом, подтягивают и укрепляют кожу, а также обеспечивают anti-age эффект.
Самым же удачным средством для увеличения роста является пластическая операция. Однако перед тем, как отправиться на встречу с хирургом, необходимо обдумать все за и против.
Обычно половое созревание у девочек начинается в 7—9 лет, но в этот момент еще нет каких-либо изменений с грудью. Они начинаются в возрасте 10—11 лет. В этот момент ребенок может испугаться гормональных изменений в своем организме, поэтому очень важно объяснить дочери, что ее организм перестраивается. В этот период молочные железы могут развиваться не симметрично, в этом нет ничего страшного, так как грудь еще может измениться в течение 4—5 лет, пока идет эта перестройка.
В среднем грудь заканчивает расти в 17—18 лет, но у всех это индивидуальный процесс. В этот период важно наблюдать за здоровьем девочки, ее изменениями и особенностями, чтобы при наличии малейших недомоганий обратиться к специалисту.