Кокосовое масло: действительно ли оно так полезно, как об этом говорят?

Миллионы приверженцев здорового образа жизни и вегетарианства буквально штурмуют магазины в поисках драгоценных баночек с кокосовым чудом. Что же произошло? Неужели авторитетные исследователи все это время были неправы, демонизируя столь полезный и питательный продукт? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Да, содержание насыщенных жиров в масле кокоса превышает 90%. Однако далеко не все насыщенные жиры одинаково вредны для организма. Ключевым компонентом этого продукта является лауриновая кислота — среднецепочечная насыщенная жирная кислота. Она значительно менее негативно влияет на сердечно-сосудистую систему по сравнению с длинноцепочечными насыщенными жирами, характерными для молочных и мясных продуктов.

Более того, многочисленные глобальные исследования помогли установить, что жители регионов, активно применяющих кокосовое масло в повседневном питании, гораздо реже страдают от проблем с сердечно-сосудистых заболеваний, чем их американские и европейские сверстники. Например, на Шри-Ланке люли традиционно добавляют кокосовое масло в кулинарии, и они демонстрируют гораздо более благополучные показатели здоровья сердца и сосудов. Кроме того, доказано, что употребление этого продукта способно оптимизировать показатели холестерина, стимулируя работу ферментов, которые отвечают за расщепление жиров в организме.

Но лауриновая кислота не только положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Она демонстрирует выраженные бактерицидные свойства, помогая организму эффективно бороться с различными патогенными микроорганизмами. А нерафинированное кокосовое масло холодного отжима богато натуральными антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от разрушительного действия свободных радикалов и замедлять процессы старения.