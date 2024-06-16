7 женских способов настроиться на секс и усилить влечение

Составьте список дел

Звучит не слишком сексуально, не правда ли? Однако главный враг успешной кульминации — это стресс и тревожные мысли. Сосредоточиться на удовольствии не выйдет, пока вы перебираете варианты решения проблем в своей голове. Так что прежде чем заняться любовью, наведите порядок в мыслях с помощью простых ручки и бумаги. Запишите все, что боитесь забыть и планируете сделать уже после секса, — это поможет справиться с тревожностью.

Почувствуйте свое тело

Порой может возникнуть ощущение, словно ваше тело вам вовсе не принадлежит. Привести себя в чувства помогут дыхательные упражнения и прогулки на свежем воздухе без лишних отвлекающих факторов — прислушивайтесь не к словам в любимом треке, а к себе. Задействуйте все органы чувств — наслаждайтесь ароматами свежестриженного газона в парке и текстурой окружающих вас предметов, „включите“ чувства. Вам это умение очень скоро пригодится, не правда ли? Есть и вариант попроще — массаж. В идеале — эротический, от любимого человека.

Отправляйтесь в ванную

Принятие ванны как минимум поможет снять стресс и расслабиться и, таким образом, настроит на правильный лад. А как максимум... здесь уже решайте сами в меру своей раскрепощенности. Одним девушкам достаточно терпких аромасвечей для настроения, другие же не готовы ограничиться играми с душем и предпочитают прибегать к водонепроницаемым секс-игрушкам. Очевидный плюс ванной — это безопасное, закрытое пространство, где вас никто не потревожит, независимо от ваших планов.

Обратитесь к литературе

В зависимости от вашего настроения подстегнуть либидо может как научная литература о сексе, так и легкая беллетристика в стиле „50 оттенков“ с наивными интимными сценами. Здесь все индивидуально — если вас возбуждают придворные интриги, полистайте исторический роман, а если хочется реальных (ну, почти) историй — вам на тематический форум. А уж если совсем не хочется читать, можно пересмотреть подборку эротических сцен из кино.

Включайте фантазию