Почему француженки едят все подряд и не толстеют

„Это называется „французский парадокс“, и он породил бесчисленные исследования того, как люди разных национальностей могут радикально улучшить свой образ жизни, не мучая себя — ведь это совсем не по-французски, ежедневно напрягаться в спортзале. Ученым удалось выявить ключевые причины, по которым французский образ жизни естественным образом способствует сохранению стройности’, — рассказывает нутрициолог Елена Мухина.

Они пьют много красного вина, но не перебирают

Все мы знаем, что французы любят выпить бокал красного вина, и многие эксперты считают, что это одна из ключевых причин, почему у них так мало сердечно-сосудистых заболеваний. Во Франции многие люди ежедневно выпивают бокал красного за обедом и ужином, но они редко напиваются до беспамятства.

„В красном вине не только полно полезных для сердца антиоксидантов, оно также очень богато флавоноидами, которые, как было доказано, помогают справиться с повреждениями, вызванными неправильным питанием и сильным стрессом“, — уверяет Елена.

Они едят много „здоровых жиров“

Полагаете, диета с большим количеством сыра, масла и сливок не может быть полезной для вас? Эксперты утверждают, что может, при условии, что размер порций будет небольшим, а все насыщенные жиры вы будете получать из здоровых источников.

„Доказано, что потребление насыщенных жиров не сразу приводит к высокому уровню жира в организме, кроме того, важно, чтобы эти жиры поступали в организм вместе с большим количеством белка и клетчатки, но, похоже, французы знали об этом уже сотни лет“, — подчеркивает Елена.

Они питаются социально

Для многих из нас прием пищи — это быстрый процесс: просто запихнуть что-нибудь в себя за столом во время работы, чтения книги или листания соцсетей, чтобы поддержать силы.