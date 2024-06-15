Как война в Украине изменила рынок суррогатного материнства

Бота тоже мать-одиночка. Бывший сожитель и отец двоих детей набрал кредитов на ее имя и пропал.

Алине повезло. Другая жительница Алматы Бота*, с которой мы познакомились тогда же, не прошла стадию предварительных обследований. „Очень мало времени прошло с последних родов: кесарево было всего 1,5 года назад, есть риск открытия кровотечения“, — объяснили в агентстве. Агенты говорят, что предварительный отбор проходят лишь 30% женщин.

Незадолго перед пандемией вышла замуж за иностранца, на карантинах они оказались в разных странах и отношения разладились. Муж не вернулся и перестал помогать, а Алина осталась в Казахстане одна с двумя детьми. Вся помощь, которую Алина получила от супруга — сухое согласие на участие в программе суррогатного материнства (по контракту замужние женщины обязаны получать согласие супругов).

Тогда она была более решительна и оптимистична: охотно объясняла свой выбор и рассказывала про сложности жизни матери-одиночки с двумя детьми.

Мы познакомились с Алиной несколько месяцев назад в Алматы. Она и еще несколько женщин проходили тесты в одной из казахстанских клиник, рекрутирующих суррогатных матерей.

В случае успеха Алина или другие женщины, решившие заработать суррогатным материнством, могут рассчитывать на единоразовый гонорар до 20 тысяч долларов. В случае неудачи она получит символическую компенсацию примерно в 500 долларов и билет домой. Несмотря на тесты, гормональную терапию и подготовку риск неудачи с возможными осложнениями существует всегда.

„Дети остались дома с моей мамой, они в надежных руках. Поэтому я уехала от них со спокойной душой. Но уже начала скучать“, — говорит она.

37-летняя Алина* прилетела в Тбилиси несколько дней назад. Она выглядит немного потерянной. Алина собирается стать суррогатной матерью, и мы разговариваем в одной из клиник по репродукции. Больше всего ее волнует, приживутся ли эмбрионы — ведь таких попыток у нее будет только три, а от этого зависит, заработает ли она деньги для двух своих детей трех и полутора лет, которые остались в Казахстан е, пишет BBC .

„Ранее на этом рынке лидирующая позиция была у Украины, но и Грузия также давно на этом рынке, сейчас у них просто увеличились объемы работы только из-за того, что многие клиники в Украине и России теперь открылись в Грузии“, — поясняет Динара Бекбергенова, директор клиники „Болашак“ в Казахстане.

После начала войны многие клиники из Украины и России открыли свои представительства в стране, чтобы сохранить международных клиентов.

Грузия одной из первых в мире узаконила вспомогательную репродукцию с участием третьей стороны. С конца 1990-х в стране действует максимально либеральное законодательство на этот счет.

По оценкам международной некоммерческой группы Growing Families, с вторжением России рынок суррогатного материнства Украины сократился на 90%, а в Грузии, наоборот, число детей, рожденных таким путем, выросло на 400% с начала 2023 года.

Они рассказывают, что цены на услуги за прошедшие пять лет выросли почти на 20%.

Пол и Джоанна решили прибегнуть к услугам суррогатного материнства после нескольких неудачных раундов ЭКО. Причем дважды — и оба раза они приехали в Грузию.

Британцы Пол и Джоанна прилетели в Тбилиси из Лондона, чтобы забрать своих младших детей. „Мы благословенные люди, Бог нам подарил этих замечательных детишек“, — радуются новоиспеченные родители.

Пятилетние близнецы Харрисон и Мэдисон впервые с удивлением видят своих новорожденных братьев — тоже близнецов — Карлсона и Колсона. Все четверо — старшие и младшие — родились с помощью вспомогательной репродукции в Грузии, пишет BBC .

Такая же мотивация и более или менее похожие жизненные обстоятельства были у всех женщин, пытавшихся попасть в программу потенциальных суррогатных матерей в Алматы. И отправиться в Грузию.

Несмотря на первую неудачу, она рассчитывает, что в будущем ее возьмут в программу. Потому что, как кажется Боте, иначе таких денег в Казахстане так быстро она не заработает.

„Сейчас я зарабатываю по 250-300 тысяч тенге (500-600$). Половина этой суммы уходит на уплату долгов, остальное — на проживание. Если у меня получится стать сурмамой, я свой гонорар потратила бы на будущее моих детей, на ипотеку будущего жилья“, — планировала Бота.

Это объясняется несколькими факторами. Помогают налаженные еще до войны рабочие контакты и каналы между клиниками в бывших советских республиках. А предлагаемые гонорары в несколько раз превышают доступный многим женщинам годовой заработок в этих республиках.

По данным международной группы Growing Families, женщины из центральноазиатских республик уже составляют около 70% от общего числа суррогатных матерей в Грузии.

Чтобы обеспечить рост спроса в Грузии (с населением около 3,7 млн человек), местные клиники, и раньше пытавшиеся привлекать суррогатных матерей из третьих стран, стали еще активнее работать в этом направлении. И одним из ключевых регионов для рекрутинга стали страны Центральной Азии.

Цена услуги суррогатного материнства в Грузии может составлять от 45 тыс. до 70 тыс. долларов. Гонорар суррогатной матери составляет от 15 до 30 тысяч (плюс ежемесячная выплата около 500 долларов на период беременности и оплата жилья в Тбилиси). На цену влияют возраст матери, одно- или многоплодная беременность, сопутствующие медицинские услуги и т. п.

По неофициальным оценкам, за последний год в стране могли родиться до 3 тысяч детей от суррогатных матерей.

„Только у одной клиники New Life в 2024 году заказов стало в пять раз больше, чем в 2023 году“, — говорит Сэм Эверингем из Growing Families.

В группе Growing Families скептически относятся к этим цифрам, оценивая количество грузинских клиник, работающих на рынке суррогатного материнства в Грузии, в пределах 20. Впрочем, эксперты соглашаются, что число компаний и заказов стремительно возросло.

По ее оценкам, если до начала войны число клиник, проводящих программы по суррогатному материнству, было около 40, то за последние два года их стало больше 80. Свои оценки она делает на основании работы агентом для клиник разных стран, включая Грузию, в течение последних 15 лет.

Сложность заключается в том, что само по себе суррогатное материнство воспринимается в этих странах, мягко говоря, неоднозначно. В формально светских республиках большинство населения относит себя к последователям ислама.

Алина говорит, что ей „все равно, кто что подумает и скажет“: „Я этого не стесняюсь, мои близкие и родные в курсе, что я участвую в такой программе“. Но при этом она попросила нас не показывать ее лицо и не называть настоящего имени.

„У нас менталитет такой — непредсказуемый. Я это делаю в целях безопасности, если другие люди увидят меня где-то на улице и узнают, я не знаю, как они себя поведут… Я боюсь физической расправы от незнакомых мне людей“, — объясняет Алина.

Ислам и суррогаты

Сабине* 28 лет, и она тоже из Казахстана. Нас познакомили в одной из клиник в Тбилиси, когда она была на 29-й неделе беременности. В отличие от Алины Сабина чувствует себя более уверенной. Она будет рожать пятого ребенка. У нее есть двое своих детей, а когда ей был 21 год, она уже участвовала в программе суррогатного материнства и родила мальчиков-двойняшек в клинике в России.

Сабина пригласила нас в гости — она живет в квартире в центре Тбилиси с несколькими другими участницами программы, пишет BBC.

Как рассказывает Сабина, распорядок дня у сурмам свободный. Каждый день обязательная прогулка на свежем воздухе, принятие витаминов и периодическое обследование в клинике — это все, что от них требуется. По правилам программы у матерей есть выбор: после удачной подсадки эмбрионов они могут возвращаться на родину, а после 25-й недели беременности приезжают обратно, чтобы рожать под присмотром врачей.

Но и самим женщинам, рассказывает Сабина, ближе к родам предпочтительнее перебраться в Грузию, подальше от любопытных глаз и неудобных вопросов.

Она говорит, что в Центральной Азии, где в последнее время набирает популярность радикальный ислам и сильны консервативные взгляды, решившихся на такой шаг женщин презрительно осуждают.