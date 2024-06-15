Как повысить уровень коллагена? 8 продуктов для красоты и молодости кожи
Старение и потеря коллагена — естественный и необратимый процесс, но есть продукты для омоложения кожи, которые помогут восстановить коллаген в коже, пишет „Фокус“.
На преждевременное старение влияет множество факторов, включительно с генами, факторами окружающей среды и образом жизни. Но небольшие изменения в питании могут увеличить выработку натурального коллагена и продлить молодость. О том, какие продукты нужно есть для омоложения кожи, пишет She Finds.
Авокадо
По словам дерматолога доктора Анны Чакон, авокадо — „отличный продукт для сияющей кожи“ в любом возрасте, особенно для зрелых красавиц. Она рекомендует „есть их в качестве закуски или в составе сытного салата“. По ее словам, авокадо богаты витамином Е и полезными жирами. „Вы можете употреблять авокадо, чтобы защитить себя от старения и солнечных лучей“, — отмечает она.
Коллаген восстанавливается благодаря витамину А, содержащемуся в авокадо, добавляет Чакон. Поскольку авокадо является хорошим источником мононенасыщенных жиров, оно „помогает дольше чувствовать сытость и их труднее переесть“, продолжает она, подчеркивая, что оно также моет помочь улучшить общее состояние здоровья и снизить вес.
Яичные белки
По словам Чакон, коллаген и другие аминокислоты, полезные для кожи, естественным образом содержатся в яичных белках. „Коллаген является ключевым компонентом в предотвращении появления тонких линий и морщин, и считается, что естественный источник коллагена из яичных белков может способствовать естественному синтезу коллагена в организме“, — подчеркивает она.
Когда дело доходит до провисания кожи, коллаген яичного белка „повышает эластичность, уменьшает морщины и гусиные лапки вокруг глаз и на лице“, отмечает эксперт.
Помидоры
Пигмент, содержащийся в томатах, под названием ликопин, „помогает коже защититься от ультрафиолетового излучения и вдвое увеличивает выработку коллагена“, — отмечает Чакон. Помидоры с высоким содержанием витамина С следует „включить в рацион каждого, кто ищет продукты, полезные для кожи“.
По ее словам, вы можете получать „многочисленные витамины и минералы, употребляя помидоры каждый день“, и их очень легко добавлять в салаты и тосты.
Черника
Поскольку невозможно полностью предотвратить образование морщин с возрастом, сохранение гидратации и употребление в пищу богатых питательными веществами фруктов являются ключом к поддержанию молодости. Ягодой, которая активно поддерживает синтез коллагена и содержит полезные антиоксиданты, является черника.
Доктор Эммануэль Лукас объясняет, что она „богата антиоксидантами, которые помогают защитить кожу от ежедневных воздействий окружающей среды и внутренних факторов“. Кроме того, черника богата витаминами А и С, который борется с распадом коллагена.
Лукас говорит, что черника также известна своими противовоспалительными. „Воспаление является общим знаменателем многих кожных заболеваний, включая фотостарение, экзему, прыщи и розацеа, и это лишь некоторые из них“, — отмечает он.
Жирная рыба
По словам дерматолога Элейн Ф. Кунг, когда дело доходит до вашей кожи, жирная рыба дает множество преимуществ. „Рыба — отличный источник белка, который поставляет нашему организму аминокислоты для выработки коллагена“, — отмечает она.
Коллаген — это белок, отвечающий за упругость кожи и ее эластичность, и его можно принимать ежедневно в виде добавок, а также он содержится во многих продуктах питания.
„Рыбья кожа является богатым источником коллагена, а лосось также является отличным источником жирных кислот омега-3, которые могут способствовать образованию коллагена“, — отмечает Кунг.
Шпинат
Шпинат содержит „кальций, хлорид, железо, магний, марганец, калий, холин, фолиевую кислоту, рибофлавин и витамины А, С, Е, К, В6“, которые, по словам Кунг, жизненно важны для внешнего вида вашей кожи, волос и ногтей.
„Продукты, содержащие витамины А, С, Е и каротиноиды, прекрасно подходят для здоровья кожи и предотвращают старение кожи, поскольку являются мощными антиоксидантами“, — добавляет дерматолог.
Гранаты
Доктор Энрицца П. Фактор отмечает, что гранаты „обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами“, которые могут „улучшить эластичность кожи и защитить ее от повреждения и преждевременного старения“.
По данным WebMD, употребление всего одного граната дает вам около „28 мг витамина С“, что составляет почти „50 процентов рекомендуемой ежедневной дозы“. Добавление большего количества витамина С в ваш рацион через гранаты может „эффективно предотвратить появление морщин“, — говорит Фактор.
Она подчеркивает, что употребление этого питательного вещества, а также „питье большого количества воды, защита кожи от солнца, отказ от курения и борьба со стрессом“ играют ключевую роль, когда речь идет о „сохранении здоровья и молодости кожи“.
Эксперт по уходу за кожей Джесс Эрнандес предлагает добавлять в свой рацион киноа, чтобы цвет лица стал более сияющим. По ее словам, киноа — „отличный источник растительного белка и отличная пища для сияющей кожи“.
Всего лишь чашка этого полезного зерна содержит более восьми граммов белка, который помогает поддерживать коллаген, и немного цинка, имеющего решающее значение для преобразования аминокислот в коллаген.
В целом, морщины являются естественным аспектом старения, и важно принять эти изменения для психического благополучия. Однако нет ничего плохого в том, чтобы искать способы выглядеть и чувствовать себя лучше, независимо от возраста.