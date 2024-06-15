Как повысить уровень коллагена? 8 продуктов для красоты и молодости кожи

На преждевременное старение влияет множество факторов, включительно с генами, факторами окружающей среды и образом жизни. Но небольшие изменения в питании могут увеличить выработку натурального коллагена и продлить молодость. О том, какие продукты нужно есть для омоложения кожи, пишет She Finds.

Авокадо

По словам дерматолога доктора Анны Чакон, авокадо — „отличный продукт для сияющей кожи“ в любом возрасте, особенно для зрелых красавиц. Она рекомендует „есть их в качестве закуски или в составе сытного салата“. По ее словам, авокадо богаты витамином Е и полезными жирами. „Вы можете употреблять авокадо, чтобы защитить себя от старения и солнечных лучей“, — отмечает она.

Коллаген восстанавливается благодаря витамину А, содержащемуся в авокадо, добавляет Чакон. Поскольку авокадо является хорошим источником мононенасыщенных жиров, оно „помогает дольше чувствовать сытость и их труднее переесть“, продолжает она, подчеркивая, что оно также моет помочь улучшить общее состояние здоровья и снизить вес.

Яичные белки

По словам Чакон, коллаген и другие аминокислоты, полезные для кожи, естественным образом содержатся в яичных белках. „Коллаген является ключевым компонентом в предотвращении появления тонких линий и морщин, и считается, что естественный источник коллагена из яичных белков может способствовать естественному синтезу коллагена в организме“, — подчеркивает она.

Когда дело доходит до провисания кожи, коллаген яичного белка „повышает эластичность, уменьшает морщины и гусиные лапки вокруг глаз и на лице“, отмечает эксперт.

Помидоры

Пигмент, содержащийся в томатах, под названием ликопин, „помогает коже защититься от ультрафиолетового излучения и вдвое увеличивает выработку коллагена“, — отмечает Чакон. Помидоры с высоким содержанием витамина С следует „включить в рацион каждого, кто ищет продукты, полезные для кожи“.

По ее словам, вы можете получать „многочисленные витамины и минералы, употребляя помидоры каждый день“, и их очень легко добавлять в салаты и тосты.

Черника