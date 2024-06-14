5 идей, как отдохнуть дома после трудового дня

Снижаем уровень шума дома. „Шум – это то, что может помешать расслабиться, он может быть с улицы, от соседей или даже из других комнат дома. Различный текстиль: ковры, гардины, специальные экраны или панели, помогают снизить шум. Подобные решения помогают приглушать звуки повседневной деятельности, таких как звон посуды или столовых приборов, и скрип стула, для чтобы сделать дом был местом отдыха“, – объясняет дизайнер интерьера.

Уют от освещения. Поскольку декоративное освещение является одним из факторов, позволяющих многим людям расслабиться, Миквере рекомендует использовать различные источники света. Потолочный светильник, возможно, и подойдет для занятий домашними делами, но уютной атмосферы он, как правило, не создаст. „Мягкий свет торшера или настольной лампы делает комнату уютнее и теплее, например, во время чтения или общения с семьей. Группируя разные светильники, можно легко создать красивый эффект, особенно если свет и форма светильников гармонируют друг с другом“, – советует дизайнер интерьера.

Магия свечей. Свечи позволяют создать уют и успокоить эмоции. „Поместите свечи разной высоты на устойчивую поверхность, например, на специальный подставку. Убедитесь, что между свечами достаточно расстояния. Чтобы создать расслабляющую и уютную обстановку, выберите один объединяющий аромат, например, древесный или ванильный. Чтобы получить полное удовольствие, не используйте гаджеты и выключите свет“, – говорит Б. Миквере.

Свежий воздух дома. Это еще один фактор, который респонденты назвали важным для того, чтобы чувствовать себя дома удовлетворённо и умиротворённо. Если окна весь день закрыты, в комнате может быть душно. Дизайнер интерьеров рекомендует использовать очиститель воздуха, чтобы улучшить качество воздуха в помещениях. Это особенно актуально для тех, кто живет в районе с интенсивным движением транспорта или вместе с детьми или животными.