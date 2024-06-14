5 идей, как отдохнуть дома после трудового дня
Для каждого третьего жителя нашей страны возможность отдохнуть дома, важнейший аспект для общего состояния и настроения, показал недавний опрос. Но порой это сложно осуществить – сложно отключиться от трудового дня. Эксперты делятся советами, как улучшить возможность отдыха дома.
Ежегодное исследование о жизни дома показало, что некоторые вещи для того, чтобы чувствовать себя дома хорошо – совсем не сложны в осуществлении. Респонденты в Эстонии называли приятный аромат дома (14%), свежий воздух (13%), музыка (11%), атмосферное освещение (11%) и свет свечей (10%). То есть для того, чтобы создать атмосферу, нам нужно много сенсорное пространство.
Дом, который заботится обо всех чувствах
По словам психолога Peaasi Кристель Хабихт-Сприйт, для многих людей дом ассоциируется с чувством безопасности и благополучия. Таким образом, выбор, который люди делают при оформлении интерьера своих домов, способствует возникновению этих чувств. „Поскольку восприятие человеком окружающей среды формируется посредством наших пяти чувств – зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса, всё, что либо расслабляет, либо, наоборот, раздражает эти чувства, напрямую связано с благополучием“, – говорит Хабихт-Сприйт.
Любой выбор, который люди делают при создании уюта в своём доме, направлен на то, чтобы различные органы чувств получали достаточную стимуляцию или отдых по мере необходимости. „Такие факторы, как температура в спальне, различные материалы, воздействующие на нашу кожу, свет для различных занятий, а также запахи и звуки, которые наполняют наше пространство, — всё это играет роль в том, насколько хорошо мы чувствуем себя дома. Например, сладкий аромат булочек с корицей может создать ощущение тепла и безопасности. Принося домой больше элементов, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо, вы также сможете быстрее расслабиться и почувствовать спокойствие после тяжелого рабочего дня“, – говорит психолог.
Как создать дом, заботящийся о вашем отдыхе?
Бирута Миквере, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Эстония, делится, как создать место для отдыха в вашем доме с помощью простых и доступных решений:
Снижаем уровень шума дома. „Шум – это то, что может помешать расслабиться, он может быть с улицы, от соседей или даже из других комнат дома. Различный текстиль: ковры, гардины, специальные экраны или панели, помогают снизить шум. Подобные решения помогают приглушать звуки повседневной деятельности, таких как звон посуды или столовых приборов, и скрип стула, для чтобы сделать дом был местом отдыха“, – объясняет дизайнер интерьера.
Уют от освещения. Поскольку декоративное освещение является одним из факторов, позволяющих многим людям расслабиться, Миквере рекомендует использовать различные источники света. Потолочный светильник, возможно, и подойдет для занятий домашними делами, но уютной атмосферы он, как правило, не создаст. „Мягкий свет торшера или настольной лампы делает комнату уютнее и теплее, например, во время чтения или общения с семьей. Группируя разные светильники, можно легко создать красивый эффект, особенно если свет и форма светильников гармонируют друг с другом“, – советует дизайнер интерьера.
Магия свечей. Свечи позволяют создать уют и успокоить эмоции. „Поместите свечи разной высоты на устойчивую поверхность, например, на специальный подставку. Убедитесь, что между свечами достаточно расстояния. Чтобы создать расслабляющую и уютную обстановку, выберите один объединяющий аромат, например, древесный или ванильный. Чтобы получить полное удовольствие, не используйте гаджеты и выключите свет“, – говорит Б. Миквере.
Свежий воздух дома. Это еще один фактор, который респонденты назвали важным для того, чтобы чувствовать себя дома удовлетворённо и умиротворённо. Если окна весь день закрыты, в комнате может быть душно. Дизайнер интерьеров рекомендует использовать очиститель воздуха, чтобы улучшить качество воздуха в помещениях. Это особенно актуально для тех, кто живет в районе с интенсивным движением транспорта или вместе с детьми или животными.
Личное пространство для отдыха дома. Половина жителей Эстонии считает, что личное пространство является наиболее важным фактором, позволяющим чувствовать себя дома хорошо. Дизайнер интерьеров IKEA рассказывает, что даже если в комнате есть другие люди, можно создать уголок, где можно хотя бы какое-то время побыть в одиночестве. Это может быть удобное кресло с подставкой для ног и простая деревянная скамейка, которую можно использовать как столик, где можно поместить напиток и книгу, которой можно наслаждаться в своё удовольствие.