Мода и стиль
15.06.2024, 08:30

Духи Chanel за 30 евро - и проблемы со здоровьем в придачу. Как распознать подделки люксовых товаров?

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2420818819
ФОТО: OMfotovideocontent | Shutterstock

Сегодня поддельные товары не редкость - „фирменные“ сумки, игрушки, парфюмерия, косметика можно купить даже на Aliexpress. Но подделки, бывает, могут попасться и в магазинах. Сможете отличить ее от настоящей брендовой вещи? Иногда это довольно просто - если духи называются Chaenl, а не Chanel, вы понимаете: что-то здесь не чисто. Но бывают и более сложные случаи. Эксперты объясняют, как распознать подделку и почему это важно, пишет Delfi Life.

Красные флажки на специальных „выгодных“ предложениях

Концептуальный сайт экологического образования Šūna открыло выставку, где почти все поддельное - шикарные сумки Michael Kors, космические часы Rolex, духи Chanel, спортивная обувь и детские игрушки. Некоторые товары пахнут подделкой с самого начала - рваные нитки, странные бирки, кривые линии и порезы или просто очень дешево выглядящие товары. Но встречаются и очень искусные подделки. На выставке есть спортивная обувь Nike - кажется, никаких признаков подделки. Сделано во Вьетнаме, с серийным номером и логотипом. Также при осмотре все вроде бы в порядке, но это - контрафакт. Как определить?

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