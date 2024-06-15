Духи Chanel за 30 евро - и проблемы со здоровьем в придачу. Как распознать подделки люксовых товаров?

Сегодня поддельные товары не редкость - „фирменные“ сумки, игрушки, парфюмерия, косметика можно купить даже на Aliexpress. Но подделки, бывает, могут попасться и в магазинах. Сможете отличить ее от настоящей брендовой вещи? Иногда это довольно просто - если духи называются Chaenl, а не Chanel, вы понимаете: что-то здесь не чисто. Но бывают и более сложные случаи. Эксперты объясняют, как распознать подделку и почему это важно, пишет Delfi Life.