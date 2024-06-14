14.06.2024, 13:22
„Пытался засунуть в меня палец“. Раздеваются, трогают, продают снимки: как ведут себя фотографы на эротических съемках
ФОТО: | Shutterstock
„Это еще один способ полюбить свое тело, потому что оно выглядит красиво и художественно, а фотографии остаются с тобой навсегда“, — говорит Зане (имя модели изменено) о причинах, по которым ей нравится фотографироваться обнаженной. Она связывает желание такой фотосессии с любовью к своему телу, чувством естественности, тягой к приключениям и фиксацией молодости.
Стремление к прекрасному Зане повлекло неприятные сюрпризы. И она не одна пережила болезненные моменты. С подобными ситуациями столкнулись многие из 30 моделей группы, которую Зане создала, чтобы узнать, с чем сталкиваются другие. Оказалось, что некоторые фотографы, снимающие обнаженную натуру, охотно нарушают границы во время фотосессий/
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