Секс и отношения
14.06.2024, 13:22

„Пытался засунуть в меня палец“. Раздеваются, трогают, продают снимки: как ведут себя фотографы на эротических съемках

 
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ФОТО: Egor Mayer | Shutterstock

„Это еще один способ полюбить свое тело, потому что оно выглядит красиво и художественно, а фотографии остаются с тобой навсегда“, — говорит Зане (имя модели изменено) о причинах, по которым ей нравится фотографироваться обнаженной. Она связывает желание такой фотосессии с любовью к своему телу, чувством естественности, тягой к приключениям и фиксацией молодости.

Стремление к прекрасному Зане повлекло неприятные сюрпризы. И она не одна пережила болезненные моменты. С подобными ситуациями столкнулись многие из 30 моделей группы, которую Зане создала, чтобы узнать, с чем сталкиваются другие. Оказалось, что некоторые фотографы, снимающие обнаженную натуру, охотно нарушают границы во время фотосессий/

Delfi Life собрал несколько историй женщин, чьи обнаженные фотосессии превратились в негативный опыт. Delfi располагает информацией о более чем десяти фотографах, чьи модели рассказывают весьма неприятные вещи. Три фотографа, на которых больше всего жалуются модели, — это Дайнис Дерицс, Александр Соколов и Армандс Лутумс.

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