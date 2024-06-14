„Пытался засунуть в меня палец“. Раздеваются, трогают, продают снимки: как ведут себя фотографы на эротических съемках

„Это еще один способ полюбить свое тело, потому что оно выглядит красиво и художественно, а фотографии остаются с тобой навсегда“, — говорит Зане (имя модели изменено) о причинах, по которым ей нравится фотографироваться обнаженной. Она связывает желание такой фотосессии с любовью к своему телу, чувством естественности, тягой к приключениям и фиксацией молодости.