Наступил сезон мероприятий на свежем воздухе: какие пять вещей необходимо всегда иметь при себе?(1)
Наступил сезон мероприятий на свежем воздухе, и любителей лета ждет множество различных событий, фестивалей и концертов. Но какие пять элементов должны быть надеты или взяты с собой на предстоящее мероприятие, чтобы оставаться в тренде? Советует Huawei.
Руки свободны: сумка на поясе или через плечо.
Хотя летом и не нужно носить с собой много вещей, все же важно держать ценные вещи под рукой. Самый удобный и, по мнению многих стилистов, самый трендовый вариант для этого – сумка, которую можно носить на поясе, спине или груди, что оставляет руки свободными.
Например, поясные сумки, получившие популярность в 90-е годы, на какое-то время исчезли с поля зрения, но теперь снова вошли в моду. Поясные сумки — отличный выбор как для мужчин, так и для женщин, поскольку они удобны и позволяют держать ценные вещи под рукой. Еще более модный вариант — носить поясную сумку через плечо!
Будь модным и под солнцем
На мероприятиях на открытом воздухе, проводимых в жаркую погоду, палящее солнце может стать настоящей проблемой. Идеальный выбор для такого случая – шапка рыбака или „шапка-ведро“ - ведь при необходимости ее можно легко сложить и положить в сумку. Эти головные уборы, пришедшие в массы, отличаются не только практичностью, но и стилем. Независимо от того, выберете ли вы цвет, соответствующий вашему наряду, принт с рисунком или даже фактурную модель – шапка рыбака незаменима для летних мероприятий.
Солнцезащитные очки предназначены не только быть защитой от солнца, но они могут быть и важной частью образа. Выбирая солнцезащитные очки для летнего фестиваля, продумайте своей настрой и стиль. Классические стили – такие как авиаторы и Wayfarer - остаются вне времени и подходят практически ко всему.
Но если есть желание чего-то более особенного, то можно попробовать модель с уникальным дизайном – очки в стиле ретро с цветными линзами или более смелой оправой обязательно добавят образу немного легкомыслия.
Следите за временем стильно
Часы добавляют завершающий штрих к образу, особенно с учетом того, что изменить внешний вид часов сегодня проще, чем когда-либо. „Циферблат смарт-часов можно менять соответственно расписанию этого дня или же с учетом выбранной одежды“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
Часы не только могут быть изюминкой для наряда любителя летних фестивалей, но они имеют и практическую ценность. С помощью смарт-часов можно следить за расписанием мероприятия и количеством шагов, пройденных во время движения или танца. При этом, по мнению эксперта по технологиям, важна и длительность автономной работы батареи смарт-часов – особенно в случае многодневных мероприятий. „Например, аккумулятор новых Huawei Watch FIT 3 работает без зарядки минимум неделю“, — отмечает она.
Комфортно даже при большом количестве шагов
На мероприятии на открытом воздухе, где есть движение, танцы и длительное время нужно быть стоя, очень важно удобство обуви. Ботинки/сапоги на тракторной подошве – это удобный и стильный выбор для такого случая, ведь их можно носить в любую погоду и в любое время года – да, даже летом с платьем! На фестивалях, где почва часто становится грязной, лучшей защитой будет именно такая обувь.