Наступил сезон мероприятий на свежем воздухе: какие пять вещей необходимо всегда иметь при себе?

Руки свободны: сумка на поясе или через плечо.

Хотя летом и не нужно носить с собой много вещей, все же важно держать ценные вещи под рукой. Самый удобный и, по мнению многих стилистов, самый трендовый вариант для этого – сумка, которую можно носить на поясе, спине или груди, что оставляет руки свободными.

Например, поясные сумки, получившие популярность в 90-е годы, на какое-то время исчезли с поля зрения, но теперь снова вошли в моду. Поясные сумки — отличный выбор как для мужчин, так и для женщин, поскольку они удобны и позволяют держать ценные вещи под рукой. Еще более модный вариант — носить поясную сумку через плечо!

Будь модным и под солнцем

На мероприятиях на открытом воздухе, проводимых в жаркую погоду, палящее солнце может стать настоящей проблемой. Идеальный выбор для такого случая – шапка рыбака или „шапка-ведро“ - ведь при необходимости ее можно легко сложить и положить в сумку. Эти головные уборы, пришедшие в массы, отличаются не только практичностью, но и стилем. Независимо от того, выберете ли вы цвет, соответствующий вашему наряду, принт с рисунком или даже фактурную модель – шапка рыбака незаменима для летних мероприятий.

Солнцезащитные очки предназначены не только быть защитой от солнца, но они могут быть и важной частью образа. Выбирая солнцезащитные очки для летнего фестиваля, продумайте своей настрой и стиль. Классические стили – такие как авиаторы и Wayfarer - остаются вне времени и подходят практически ко всему.

Но если есть желание чего-то более особенного, то можно попробовать модель с уникальным дизайном – очки в стиле ретро с цветными линзами или более смелой оправой обязательно добавят образу немного легкомыслия.

Следите за временем стильно