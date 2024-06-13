Сексолог объяснила, к чему ведет отсутствие интима в браке

„Люди вступают в романтические отношения, потому что хотят иметь возможность разделять сексуальное желание, влечение, страсть и связь друг с другом — это то, что отличает романтические отношения от дружбы“, — объяснила сексолог Ирен Фер в беседе с HuffPost.

Однако некоторые пары могут игнорировать близость или заниматься сексом крайне редко без каких-либо существенных последствий для отношений. „Пара может долгое время обходиться без интима, если оба партнера придают ему мало значения и не связывают секс со своей любовью друг к другу“, — считает эксперт. Это не станет проблемой, если оба партнера асексуальны или обладают низким либидо.

Если же компромисса в этом вопросе нет, брак будет трещать по швам. „Если один или оба партнера чувствуют, что упускают что-то важное, особенно когда это связано с любовью, признанием и привлекательностью, отсутствие сексуальности будет проникать в другие сферы их отношений из-за продолжающегося разочарования и печали, эмоциональных барьеров и в конечном счете разрушения связи“, — добавила сексолог.