Невинная фотосессия превратилась в порно. Личные истории о насилии на фотосъемках

„Но они предложили мне сделать фотосессию или стать моделью. Я отказалась: „Ребята, понимаете, у меня нет ни фигуры, ни желания. Тогда Янис дал мне свою визитку и сказал, что если я передумаю, то мы можем все обсудить и что он очень хорошо знает владельца этого магазина. Тогда это придало мне уверенности. Потом я поняла, что это был прием, чтобы вызвать мое доверие. Он сказал, что мы могли бы просто сделать интересную фотосессию с костюмами из магазина в качестве рекламы. Я ответила: „Нет, нет, спасибо“, но визитку все равно взяла, чтобы они успокоились и отстали“, — рассказывает Даниэла.

„Они подошли ко мне и сказали: „Ты выглядишь впечатляюще и очень хороша в том, что делаешь. Это привлекает внимание“. Моя первая реакция — я точно не модель, меня это никогда не интересовало, поэтому я сказала, чтобы они отстали“, - говорит Даниэла

Однажды зимним вечером 2015 года она с подругой отправилась на вечеринку в магазине нижнего белья. Девушки были не просто гости, а артистки — они должны были надеть тематические наряды и сыграть соответствующие роли. В тот вечер Даниэла была полицейской. Она вспоминает, что мероприятие прошло гладко и никаких инцидентов не было. Когда вечеринка закончилась, подруги пошли переодеваться, и в этот момент к Даниэле подошли знаменитый фотограф Янис и его друг Петерис.

Когда Даниэле было 23 года, она работала официанткой в одном из ночных клубов Риги. Девушка выросла в приемной семье и в детстве подвергалась сексуализированному насилию, но, к сожалению, жизнь преподнесла ей еще одно испытание, которое травмировало ее снова.

В распоряжении Delfi Life оказались истории нескольких женщин, в разное время и в разных местах столкнувшихся с фотографами, которые, обещая сделать красивые снимки, подвергли их насилию. В этой статье мы расскажем две истории о ситуациях, которых многие хотели бы избежать. Даниэла подверглась сексуализированному насилию во время фотосессии, а принудительный половой акт был снят на видео. Лайме (имя изменено) сделали фотографии в обнаженном виде, о которых она не договаривалась. На тот момент девушка еще не достигла совершеннолетия.

Это далеко не единственный случай, когда женщина идет на фотосессию, ожидая получить стильные снимки, а сталкивается с фотографом, который ее насилует, объективирует или принуждает ее к участию в создании порнографического контента.

„Они начали говорить о съемках чего-то вроде порно, но они не использовали слово „порно“, а говорили о сценах фильмов для взрослых. [...] Они сказали, что им нужен только короткий момент, и что у меня так хорошо все получалось. [...] Потом зашел разговор о том, не хочу ли я сняться в этом фильме, потому что там хорошие деньги. Я отказалась, сказав им, что я не модель и не думаю, что из этого что-то получится“, — говорит Даниэла. И тут снова появился алкоголь. Даниэле настойчиво предлагали выпить, потому что она была „слишком напряжена“, и под давлением она согласилась и немного опьянела. По словам девушки, она выпила, чтобы просто успокоиться.

Девушка говорит, что ее попросили подписать документы о том, что она совершеннолетняя и понимает, где находится и что делает. А потом началась обещанная фотосессия, которая поначалу казалась вполне нормальной. Фотограф сделал несколько снимков, настойчиво предлагая алкоголь, от которого Даниэла отказалась. Первый день закончился без происшествий. У Даниэлы были дела, поэтому она не успела сфотографироваться во всех нарядах, которые принесла с собой. Янис предложил встретиться еще раз и закончить работу. Даниэла сказала, что фотографии в первый день получились очень скованными, потому что она не чувствовала себя комфортно, но согласилась прийти еще раз.

„Мы отправились в Новую Тейку, где, по словам Яниса находилась его квартира. Мы вошли внутрь, они заперли дверь и попросили меня оставить телефон в кармане пиджака. Мне уже стало немного не по себе, но я подумала, что главное — не пить алкоголь и не делать ничего, чего я бы не хотела“, — вспоминает Даниэла.

В назначенный день они отправились в магазин, чтобы купить наряды, и, выбрав их, Даниэла, Янис и его друг Петерис отправились в квартиру Яниса, где находилась его студия.

После события развивались стремительно. Примерно через три недели Даниэла все-таки решилась на фотосессию у Яниса. „Тогда у меня был сложный период в жизни, и я подумала, что мне нужно сделать что-то, чего я не делала раньше. Я не люблю фотографироваться и боюсь этого, тем более в пикантном образе. Но я решила, что должна попробовать и преодолеть свой страх. Я позвонила Янису и сказала, что согласна на фотосессию, о которой мы говорили“, — рассказывает Даниэла. Янис тут же подтвердил дату фотосессии. Встреча состоялась через неделю.

А потом фотограф начал давать ей конкретные указания. „Янис вдруг попросил меня снять нижнее белье и сфотографироваться так, чтобы было видно больше чем нужно. В тот момент я чувствовала себя очень неловко, плохо и страшно. Но я сделала это. Это был первый сигнал о том, что все плохо. Мне было не по себе от того, что я делаю. Я чувствовала вину и стыд“.

Но на этом ничего не закончилось. Янис снова завел разговор о съемках видео. Он рассказал Даниэле, что в Японии модно снимать видео, в которых женщина как бы не замечает, что к ней прикасаются. „Я сидела на диване, он стоял передо мной и говорил об этом, а потом я начала понимать, что что-то не так. Я несколько раз отказалась. Атмосфера стала очень напряженной. Но у меня все время было ощущение, что я смогу постоять за себя и ничего плохого со мной не случится“, — объясняет Даниэла.

Но чем больше Янис говорил о съемках видео, тем больше она понимала, что назревает что-то плохое. Девушка растерялась и почувствовала большую неуверенность в себе. Янис, все еще пытаясь убедить Даниэлу, начал устанавливать камеру. Тем временем Петерис, который все это время не принимал никакого участия в съемках, сел рядом с Даниэлой на диван и начал гладить ее ногу.

„Я замерла. Меня словно парализовало. В тот момент я поняла, что сейчас произойдет. Янис включил камеру и начал снимать. [...] Я буквально окоченела и просто хотела, чтобы все это закончилось“, - вспоминает Даниэла

„В тот момент мне было так страшно, что я не могла даже думать. Я не знала, на что они способны, а на что нет“, — объясняет свои чувства Даниэла. Она делала все, что хотел Петерис, пока не „сломалась“. К тому моменту они дошли до взаимного орального секса.