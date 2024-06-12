В Maxima вас ждут колбаски для гриля и возможность послушать Армина ван Бюрена

Вращайте колесо фортуны и выигрывайте деликатесы!

11 июня стартует тур колеса фортуны Maxima, который продлится до Иванова дня. Вращая колесо, можно выиграть различные отечественные мясные продукты от самого любимого бренда мясной продукции Maks & Moorits. В ассортименте армянское мясо для гриля, детские сырые колбаски, шашлык из шейного карбонада в луково-уксусном маринаде и шашлык из мяса бедрышек бройлера в черничном маринаде. Также можно выиграть соусы собственного бренда Maxima Well Done.

Чтобы найти места проведения розыгрышей и маршрут тура, посетите Facebook и Instagram Maxima. В качестве небольшой подсказки можно сказать, что все места расположения колеса фортуны находятся рядом с магазинами Maxima в Харьюмаа. Тем, кто не пользуется социальными сетями, следует держать ухо востро, ведь рядом с колесом фортуны играет песня „Ikka grill, grill, grill…“.

Если вас постигнет неудача с колесом фортуны, вам может повезти в лотерее Иванова дня

В преддверии Иванова дня Maxima приготовила для клиентов еще один приятный сюрприз. Каждый, кто посетит магазин Maxima в период с 11 по 24.06 и зарегистрирует свои чек на покупку на странице кампании, сможет выиграть билеты на концерт для себя и своего спутника на следующие долгожданные концерты этого лета.

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