В Maxima вас ждут колбаски для гриля и возможность послушать Армина ван Бюрена(1)
Иванов день уже не за горами, и пора пополнять запасы, чтобы провести самое прекрасное время года в поисках цветов папоротника и приготовлении блюд на гриле. Пополнить запасы можно и во время проводимого в Харьюмаа тура Maxima по случаю Иванова дня, где вращение колеса фортуны позволит счастливчикам выиграть шашлык, колбаски и мясо для гриля в различных маринадах. И это еще не все! Посетители магазина Maxima также могут выиграть билеты на концерты признанных и любимых артистов.
Вращайте колесо фортуны и выигрывайте деликатесы!
11 июня стартует тур колеса фортуны Maxima, который продлится до Иванова дня. Вращая колесо, можно выиграть различные отечественные мясные продукты от самого любимого бренда мясной продукции Maks & Moorits. В ассортименте армянское мясо для гриля, детские сырые колбаски, шашлык из шейного карбонада в луково-уксусном маринаде и шашлык из мяса бедрышек бройлера в черничном маринаде. Также можно выиграть соусы собственного бренда Maxima Well Done.
Чтобы найти места проведения розыгрышей и маршрут тура, посетите Facebook и Instagram Maxima. В качестве небольшой подсказки можно сказать, что все места расположения колеса фортуны находятся рядом с магазинами Maxima в Харьюмаа. Тем, кто не пользуется социальными сетями, следует держать ухо востро, ведь рядом с колесом фортуны играет песня „Ikka grill, grill, grill…“.
Если вас постигнет неудача с колесом фортуны, вам может повезти в лотерее Иванова дня
В преддверии Иванова дня Maxima приготовила для клиентов еще один приятный сюрприз. Каждый, кто посетит магазин Maxima в период с 11 по 24.06 и зарегистрирует свои чек на покупку на странице кампании, сможет выиграть билеты на концерт для себя и своего спутника на следующие долгожданные концерты этого лета.
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Победители билетов будут разыграны и объявлены 25 июня на сайте Maxima. Также стоит следить за социальными сетями Maxima, где вместе с Piletilevi будет разыграно еще множество интересных сюрпризов.
После получения крупных выигрышей, мы рекомендуем отпраздновать их танцем радости под музыку, которую можно выбрать из плейлиста Maxima Grillihitid 2024 на Spotify.