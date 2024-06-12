Чем полезна клубника для женщин: уникальные свойства ягоды
На дворе июнь, а значит, в разгаре сезон клубники. Вы уже объедаетесь невероятно полезными ягодами? Все правильно, продолжайте в том же духе и не останавливайтесь, пока они совсем не исчезнут с прилавков, пишет Woman.
О полезных свойствах клубники для женщин можно говорить часами без остановки, но мы, чтобы не утомлять вас, сжали ценную информацию до размера небольшой статьи. Читайте и запоминайте. Желательно с тарелочкой садовой земляники под рукой.
Клубника более чем на 87% состоит из воды. В 100 г ягод — 7,5 г углеводов, 2,2 г пищевых волокон и совсем немного белка — 0,8 г.
В ней огромное количество витаминов и микроэлементов, которые усваиваются почти полностью, а значит, этот продукт — настоящий лекарь и эликсир молодости и красоты. Чем же так полезна свежая клубника для женщин?
Делает кожу сияющей
Клубника содержит антиоксиданты, которые поддерживают упругость и эластичность кожи, участвуют в выработке коллагена. Они препятствуют образованию свободных радикалов, которые вызывают окислительные повреждения клеток и старение кожи. Витамин A и витамин C также регулируют процессы увлажнения и образования жира, эллаговая кислота и флавоноиды, в частности антоцианы, предотвращают воспалительные явления на коже, альфа-гидроксикислота позволяет избавиться от омертвевших клеток кожи, салициловая кислота лечит акне… и это лишь небольшой процент волшебных свойств ягоды.
Сейчас, когда клубника такая свежая и не напичканная химикатами, сделайте маску на основе этой ягоды или просто протрите ею лицо и смойте водой: сразу же заметите, как изменился цвет лица, какой ровной, свежей и „живой“ стала ваша кожа. А если будете часто баловать себя тарелкой свежих ягод, однажды обнаружите, что заломы и морщины стали менее выраженными, а мелкие, недавно появившиеся „дорожки“ и вовсе разгладились.
Предотвращает развитие анемии
Это беда огромного количества женщин, особенно остро вопрос встает у беременных, ведь пониженный уровень эритроцитов и гемоглобина уменьшает приток кислорода к тканям и вызывает гипоксию плода.
В 100 г клубники содержится 1,2 мг железа, это немного, но больше, чем во многих других ягодах. Витамин С и кобальт помогают железу усваиваться, поэтому гемоглобин ягода действительно повышает.
Улучшает работу ЦНС и укрепляет „женское здоровье“
Один стакан клубники содержит около 9% суточной нормы фолиевой кислоты. Она снижает риск возникновения рака молочной железы (в 1980-е годы даже была популярна „фолиевая противораковая диета“), играет важную роль в созревании яйцеклеток, нормализации цикла, улучшает работу мозга, в частности кратковременную память, служит профилактикой когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера.
Комплекс витаминов В помогает женщинам облегчить ПМС и уменьшить стресс, а еще ягода лечит депрессию: в состав садовой земляники входит марганец — микроэлемент, участвующий в образовании „гормона счастья“ — серотонина.
И снова о будущих мамах: фолиевая кислота участвует в образовании новых клеток, на ранних сроках она крайне необходима для развития нервной трубки малыша, а при ее дефиците могут появиться дефекты развития плода, особенно его нервной системы. Поэтому переоценить этот витамин и в целом пользу клубники для женщин — сложно.
Повышает сексуальное возбуждение
Зернышки садовой земляники — кладезь цинка и селена, которые усиливают половое влечение.
Укрепляет иммунитет
В 100 г ягод содержится 50–70 мг аскорбиновой кислоты, т. е. до 75% от суточной нормы. Ешьте больше клубники, и организм будет сам в состоянии справиться с инфекциями.
Бережет фигуру
В ягоде очень мало калорий — примерно 36 ккал на 100 г продукта — и много пищевых волокон, поэтому клубника точно не помешает вашей диете, а вот пользу окажет огромную.
Садовую землянику можно встретить в составе многих детокс-напитков, поэтому, если вы худеете, лучше всего приготовьте клубничный смузи или ешьте ягоды свежими: варенье, сами понимаете, продукт не для „стройняшек“.
Польза клубники для женщин при сахарном диабете
Гликемический индекс клубники находится в пониженном диапазоне, составляя всего 40 единиц. Казалось бы, ягода такая сладкая, неужели она не вызывает скачки инсулина в крови? Но, оказывается, нет. Более того, если съедать не больше 100–150 г ягод за раз, польза клубники для женщины будет огромной, особенно в ситуации с серьезными пищевыми ограничениями.