Чем полезна клубника для женщин: уникальные свойства ягоды

О полезных свойствах клубники для женщин можно говорить часами без остановки, но мы, чтобы не утомлять вас, сжали ценную информацию до размера небольшой статьи. Читайте и запоминайте. Желательно с тарелочкой садовой земляники под рукой.

Клубника более чем на 87% состоит из воды. В 100 г ягод — 7,5 г углеводов, 2,2 г пищевых волокон и совсем немного белка — 0,8 г.

В ней огромное количество витаминов и микроэлементов, которые усваиваются почти полностью, а значит, этот продукт — настоящий лекарь и эликсир молодости и красоты. Чем же так полезна свежая клубника для женщин?

Делает кожу сияющей

Клубника содержит антиоксиданты, которые поддерживают упругость и эластичность кожи, участвуют в выработке коллагена. Они препятствуют образованию свободных радикалов, которые вызывают окислительные повреждения клеток и старение кожи. Витамин A и витамин C также регулируют процессы увлажнения и образования жира, эллаговая кислота и флавоноиды, в частности антоцианы, предотвращают воспалительные явления на коже, альфа-гидроксикислота позволяет избавиться от омертвевших клеток кожи, салициловая кислота лечит акне… и это лишь небольшой процент волшебных свойств ягоды.

Сейчас, когда клубника такая свежая и не напичканная химикатами, сделайте маску на основе этой ягоды или просто протрите ею лицо и смойте водой: сразу же заметите, как изменился цвет лица, какой ровной, свежей и „живой“ стала ваша кожа. А если будете часто баловать себя тарелкой свежих ягод, однажды обнаружите, что заломы и морщины стали менее выраженными, а мелкие, недавно появившиеся „дорожки“ и вовсе разгладились.

Предотвращает развитие анемии

Это беда огромного количества женщин, особенно остро вопрос встает у беременных, ведь пониженный уровень эритроцитов и гемоглобина уменьшает приток кислорода к тканям и вызывает гипоксию плода.

В 100 г клубники содержится 1,2 мг железа, это немного, но больше, чем во многих других ягодах. Витамин С и кобальт помогают железу усваиваться, поэтому гемоглобин ягода действительно повышает.