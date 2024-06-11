ТОП-3 | Сексолог назвала лучшие позы для зачатия ребенка
„Правильная“ поза, по мнению специалистов, может повысить шансы на зачатие. Какой техники придерживаться, чтобы с большей вероятностью стать родителями, сексолог Гуди Ховард объяснила в беседе с DailyMail.
„Поза наездницы задом наперед, при которой женщина отворачивается от своего партнера и садится на него сверху, — лучшая для того, чтобы забеременеть“, — считает эксперт. „Вы находитесь максимально близко, когда происходит эякуляция, это также позволяет сперматозоиду двигаться по прямой траектории“, — приводит ее слова Super.
Следующая в рейтинге лучших поз для беременности — коленно-локтевая поза женщины, когда мужчина становится сзади.
На третьем месте по версии эксперта — миссионерская поза, но здесь есть свои нюансы. „Не забудьте максимально раздвинуть колени, чтобы углубить проникновение“, — напомнила сексолог.
К слову, популярный миф о том, что после секса нужно подложить под бедра подушку и чуть ли не на голове стоять для успешного оплодотворения яйцеклетки, эксперт развенчала. „В этом нет необходимости“, — подчеркнула Ховард.