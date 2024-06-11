Врач предостерегает: в Эстонии клещи могут переносить вирус, похожий на малярию

Одной из главных проблем летнего сезона являются клещи, которые с некоторых пор являются переносчиками новых, пока еще мало распространенных в Эстонии заболеваний, наиболее опасными из которых являются бактериальные инфекции анаплазмоз и эрлихиоз. Распространен также бабезиоз, который встречается реже, но может вызывать симптомы, схожие с малярией. „К сожалению, в случае укуса клеща также существует вероятность передачи человеку с клещом сразу нескольких возбудителей и возникновения т.н. микст-инфекции, в этом случае также назначается соответствующее лечение“, - доктор Иванова подчеркивает, почему нужно всегда быть внимательными и осторожными в отношении клещей, следить за здоровьем себя, своих детей, а также домашних животных и обязательно консультироваться с врачом.

„При укусах клещей следует обратиться к врачу, особенно если вокруг укуса образовался красный круг. Это может указывать на боррелиоз (болезнь Лайма). Если после укуса клеща появляются гриппоподобные симптомы, это может указывать на энцефалит“, - объясняет доктор Иванова и добавляет, что для предотвращения последнего целесообразно сделать соответствующую вакцинацию.

Осы и пчелы очень опасны для аллергиков

Кроме ос и пчел среди насекомых есть и другие виды, которые помимо раздражения кожи могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Аллергия встречается все чаще, поэтому стоит знать об аллергических реакциях собственного организма. „Если у человека аллергия на пчелиный и осиный яд и после ужаливания у него возникает анафилактическая реакция (затрудненное дыхание, отек лица и рта, крапивница по всему телу или другие необычные реакции), ему следует как можно скорее обратиться за помощью в отделение неотложной помощи“, — объясняет доктор Иванова.