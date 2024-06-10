Трудно поверить: эти продукты содержат скрытый алкоголь

Некоторые кондитерские изделия, например, марципановые или молочные рулеты, могут содержать небольшое количество алкоголя. Конечно, это не вызывает опьянения, однако может быть опасно для детей — они могут привыкнуть к алкоголю и не будут бояться попробовать его позже.