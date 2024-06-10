ИССЛЕДОВАНИЕ | Как в Эстонии люди разного возраста относятся к изнасилованию?

Исследование, недавно опубликованное Департаментом социального страхования, показывает, что за последние десять лет осведомленность эстонцев о сексуализированном насилии улучшились. Неуклонно снижается процент людей, считающих, что женщины могут спровоцировать изнасилование при помощи одежды. 81% респондентов считают, что сексуализированный акт без четко выраженного согласия обеих сторон является изнасилованием.

И хотя можно порадоваться тому, что сегодня многие осознают важность согласия, результаты исследования показывают неприятно большие различия между мнениями разных возрастных групп. В целом, можно сказать, что жители Эстонии молодого и среднего возраста понимают сексуализированное насилие совершенно одинаково, а вот пенсионеры живут в совершенно другом мире. Наличие устаревших установок начинает быть заметным уже у людей в возрасте 65 лет, но больше всего выделяются те, кто старше 75-и.

Виновата ли жертва?

Например, среди людей от 15 до 24 лет 25% полагают, что женщина может спровоцировать изнасилование, одевшись определенным образом. Среди тех, кто старше 75 лет такое мнение разделяют 63%. Если в среднем 26% всех опрошенных считают, что „зачастую в произошедшем частично виноваты жертвы сексуализированного насилия“, то в возрастной группе 75+ такого же мнения придерживаются уже 59%.

Точно так же с возрастом заметно изменение отношения к тому, что если не было физического сопротивления, то и об изнасиловании говорить нельзя — так думает примерно половина людей старше 75 лет. И если абсолютно все респонденты в самой младшей возрастной группе считают, что мальчики и мужчины также могут стать жертвами сексуализированного насилия, то в старшей группе 20% не верят в возможность такой ситуации.

Риски молодых людей выше