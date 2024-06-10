ИССЛЕДОВАНИЕ | Как в Эстонии люди разного возраста относятся к изнасилованию?(2)
Жители Эстонии поддерживают определение сексуализированного насилия через принцип согласия, и законодателям пора последовать их примеру, пишет Feministeerium.
Исследование, недавно опубликованное Департаментом социального страхования, показывает, что за последние десять лет осведомленность эстонцев о сексуализированном насилии улучшились. Неуклонно снижается процент людей, считающих, что женщины могут спровоцировать изнасилование при помощи одежды. 81% респондентов считают, что сексуализированный акт без четко выраженного согласия обеих сторон является изнасилованием.
И хотя можно порадоваться тому, что сегодня многие осознают важность согласия, результаты исследования показывают неприятно большие различия между мнениями разных возрастных групп. В целом, можно сказать, что жители Эстонии молодого и среднего возраста понимают сексуализированное насилие совершенно одинаково, а вот пенсионеры живут в совершенно другом мире. Наличие устаревших установок начинает быть заметным уже у людей в возрасте 65 лет, но больше всего выделяются те, кто старше 75-и.
Виновата ли жертва?
Например, среди людей от 15 до 24 лет 25% полагают, что женщина может спровоцировать изнасилование, одевшись определенным образом. Среди тех, кто старше 75 лет такое мнение разделяют 63%. Если в среднем 26% всех опрошенных считают, что „зачастую в произошедшем частично виноваты жертвы сексуализированного насилия“, то в возрастной группе 75+ такого же мнения придерживаются уже 59%.
Точно так же с возрастом заметно изменение отношения к тому, что если не было физического сопротивления, то и об изнасиловании говорить нельзя — так думает примерно половина людей старше 75 лет. И если абсолютно все респонденты в самой младшей возрастной группе считают, что мальчики и мужчины также могут стать жертвами сексуализированного насилия, то в старшей группе 20% не верят в возможность такой ситуации.
Риски молодых людей выше
Но в чем причины таких взглядов пожилых людей? Без сомнения, сексуализированное насилие чаще является повседневной реальностью для молодых возрастных групп, чем для пожилых. Не то что бы последние не подвергались сексуализированному насилию, но все-таки молодые чаще становятся жертвами. Например, по статистике США, наибольшему риску подвержены женщины в возрасте от 18 до 34 лет.
Весной Департамент статистики опубликовал исследование взаимоотношений, которое показало, что то, говорит ли человек о сексуализированном насилии в прошлом, сильно зависит от его возраста. Чем старше человек, тем с меньшей вероятностью он сообщал, что в течение жизни подвергался сексуализированному насилию. По данным Департамента статистики, корни этого явления, вероятно, кроются в том, как разные поколения воспринимают насилие. То, что считалось нормальным 50 лет назад, сегодня в сознании людей классифицируется иначе. Если вы спросите пожилого человека о сексуализированном насилии, он, вероятно, будет использовать другой критерий при ответе, чем 18-летний подросток.
Что такое „нормальная жизнь“?
Например, является ли то, что ваш партнер запрещает вам использовать противозачаточные средства, насилием или нормой? А как насчет поцелуев или прикосновений к другому человеку против его воли? В опросе Департамента социального страхования есть те, кто считает последний вариант „нормальной жизнью“. К счастью, их не так много.
Каждый человек имеет право интерпретировать свою жизнь и переживания так, как он считает нужным. Однако законодателю необходимо знать, что отношение общества изменилось и что подавляющее большинство из нас считает, что сексуализированный акт без четко выраженного согласия обеих сторон является изнасилованием. Другими словами, предпосылкой для секса является явное согласие, а если его нет, то это насилие.
Общество готово к закону согласия, и пришло время привести пенитенциарный кодекс в соответствие общественному мнению.