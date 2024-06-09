Проверьте вашу аптечку: эти средства должны быть в каждом доме

Провизор сказала, что важно не только иметь дома необходимые препараты, но и правильно хранить их.

„Важно, чтобы температура не была выше 25 градусов. Также препараты надо беречь от прямых солнечных лучшей. Лучше всего держать их в шкафчике или коробке, которую надо хранить подальше от духовки и батарей центрального отопления“, – советует Корбутайте.

Что касается содержимого аптечки, провизор сказала, что в первую очередь в ней должны быть бинты и пластыри.

Важно также иметь под рукой жаропонижающие и обезболивающие препараты, лекарства для улучшения пищеварения.

„Если человек сталкивается с такой проблемой, важно иметь средства от повышенной кислотности, а также лекарства от поноса на случай отравления, препараты для коррекции нарушений электролитного баланса. Конечно, нужно иметь лекарства от тех болезней, которыми страдает конкретный человек, но это уже индивидуально“, – рекомендует Корбутайте.

По ее словам, важно не только правильно укомплектовать аптечку, но и каждых полгода пересматривать ее содержимое, выбрасывать лекарства с истекшим сроком годности.

Провизор заметила, что важно также правильно утилизировать лекарства.

„Все лекарства – как рецептурные, так и обычные – надо приносить в аптеку. БАДов это не касается. Их выбрасывают в общий контейнер. Пластиковую упаковку от БАДов выбрасывают к пластику, а капсулы - в смешанные отходы. Также и косметику выбрасывают в общие контейнеры.

Шприцы в аптеку не несут. Их можно сложить в плотную емкость, например, в банку из-под кофе или емкость от чистящих средств из твердого пластика. Емкость надо плотно закрыть, на ней написать, что внутри - колющие предметы и бросить в общий контейнер или отвезти на площадку для крупногабаритного мусора. Важно, чтобы в центрах сортировки отходов люди не поранились шприцами“, – пояснила Корбутайте.

Провизор заметила, что градусники, особенно ртутные, надо сдавать не в аптеки, а на площадки для крупногабаритного мусора. Там их принимают бесплатно.

Электрические градусники также можно отдать на площадках для крупногабаритного мусора или доставить в места сбора электроприборов.