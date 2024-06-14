Когда жизнь — лучший сценарист: реальные истории любви, легшие в основу культовых фильмов

„Ешь, молись, люби“

В фильме:

На первый взгляд, у главной героини есть все, о чем только можно мечтать. Но в один момент она понимает, что живут совсем не так, как ей этого бы хотелось и Элизабет отправляется в путешествие по миру в поисках себя. Она наслаждается гастрономическими излишествами в Италии, духовными практиками в Индии и находит свою настоящую любовь на Бали.

В жизни:

Фильм снят по автобиографической книге Элизабет Гилберт. В фильме передана ее жизнь до мельчайших деталей за исключением одного момента. В реальной жизни ее возлюбленного звали Жозе. Их встреча и развитие отношений показаны с биографической точностью, однако в реальности пара все же поженилась, но лишь из-за проблем с иммиграцией Жозе. Сейчас они живут в Нью-Джерси и владеют сувенирной лавкой.

„50 первых поцелуев“

В фильме:

Генри, разочарованный в обычных отношениях, в которых ему постоянно становится скучно, встречает Люси, страдающую амнезией, из-за которой она каждый день забывает события предыдущего дня. Генри влюбляется и решает каждый день завоевывать ее сердце заново, записывая ключевые моменты их жизни на кассету.

В жизни:

Прототипом Люси стала Мишель Филпотс, страдающая редкой формой амнезии после двух аварий и эпилептического припадка в 1994 году. Ее муж каждый день напоминает ей о их жизни вместе с помощью фотографий и записок, фиксирующих основные события и даты. Хотя в фильме они не были знакомы до аварии, в реальности супругам были вместе задолго до несчастного случая и им не приходилось ежедневно завоевывать любовь друг друга заново.

„Клятва“

В фильме:

Пейдж и Лео, молодая пара, празднуют четвертую годовщину брака, когда попадают в автокатастрофу. Пейдж впадает в кому, а после пробуждения страдает амнезией, забывая последние четыре года своей жизни, включая мужа. Лео пытается вернуть ее любовь, но это оказывается трудной задачей. Перебирая вещи, Пейдж находит бумажку с клятвой, произнесенной перед алтарем. Это помогает паре вновь обрести любовь.

В жизни: