Выдаст лицо: как распознать патологического ревнивца и почему отношения с ним опасны

Берет жизнь под контроль

По словам врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина, ревность является патологической эмоциональной реакцией. Переживать за отношения — нормально, но это должно быть обоснованно. А когда человек объят ревностью, у него появляется желание контролировать своего партнера.

„Человек не доверяет, постоянно проверяет своего партнера, читает переписки, залезает в социальные сети. В общем, всячески пытается взять под контроль жизнь. Где была его избранница, чем она занималась, с кем была — это тотальный контроль, слежка“, — объяснил эксперт.

Многие оправдывают такое отношение тем, что ревнивец якобы так проявляет свою любовь, переживает и доказывает, что девушка ему небезразлична. Но в какой-то момент из-за некоего триггера ревность может перейти в неконтролируемые эмоциональные вспышки, агрессию, гнев, обиду и депрессию. Все это — признак нездоровых, невротических отношений, заверил психолог.

„Ревность без обоснования — это патология. Несмотря на все приукрашивания вроде „если ревнует, то любит“, это часто приводит к перегибам. Ревнующий человек может переходить в гипертрофированные эмоциональные состояния. Те, в свою очередь, приводят к искаженным реакциям — человек может ударить, обвинить, оскорбить, проявить недоверие“, — предупредил Фомин.

Еще одним признаком может быть унижение личности. Например, ревнивец говорит: „Кому ты нужна, кроме меня“; „Ты страшная, некрасивая“. Поэтому ревность, как патология — это всегда плохо, подчеркнул психотерапевт.

При этом ревность может быть обоснованной, отметил специалист:

„Например, если мужчина пахнет женскими духами, ему приходят неоднозначные сообщения, на одежде или коже обнаруживаются следы от помады — человек уже не может отрицать факт измены.“

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