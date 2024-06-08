08.06.2024, 08:30
„Он казался таким сексуально надменным“. Признания эстонки, которая была любовницей своего начальника, но разочаровалась в отношениях(5)
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CareerBuilder утверждает, что из служебных романов 18% происходят между начальником и подчиненным. 28% опрошенных заводили роман из-за высокого уровня страсти. Бывшая ассистент по продажам из Эстонии рассказывает свою историю.
„Нас просто безумно тянуло друг к другу с первой встречи“, - поясняет бывшая ассистент по продажам Силле (29), почему завела роман с начальником. „Он казался таким... сексуально надменным. Когда что-то не нравилось, сразу говорил. Мужчина, который знает, чего хочет!“
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