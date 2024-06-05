От варикоза до выпадения волос: 7 необычных последствий стресса, о которых вы не знали

Варикозное расширение вен

Стресс и высокое кровяное давление идут рука об руку. По мере того как увеличивается уровень вашего беспокойства, повышается и кровяное давление. Проще говоря, организм активнее перекачивает кровь, вследствие чего значительно возрастает нагрузка на вены. Если вы уже страдали варикозным расширением вен, вероятны новые визуальные проявления.

Кашель

Попытки откашляться не дают результата? Задумайтесь о своем текущем уровне стресса. Ком в горле может быть физической реакцией на сильные переживания. Если это ваш случай — попробуйте применить дыхательные практики. Спокойные, продолжительные вдохи успокоят сердцебиение и помогут расслабить мышцы. Главное — снизить уровень стресса, и вы вскоре почувствуете себя лучше.

Хронические приливы жара

Приливы жара в период менопаузы также известны как вазомоторные симптомы. И нет, стресс не является их причиной. Однако ученые доказали, что он может влиять на интенсивность неприятных ощущений. В тяжелых случаях приливы, сопровождаемые ощущением жара, могут происходить около 20 раз в сутки. Таким образом, уровень вашего комфорта во время климакса прямо зависит от степени спокойствия.

Проблемы с кишечником

Не случайно специалисты причисляют синдром раздраженного кишечника к биопсихосоциальным расстройствам: его проявления в значительной степени зависят от состояния нервной системы. Стресс вызывает воспаление и может привести к более тяжелым симптомам. В таком случае вы можете столкнуться с болью в животе, вздутием, нарушением стула.

Низкая фертильность

Что первично — стресс или невозможность зачать ребенка, — ученые спорят давно. Однако недавнее исследование показало, что выявление в крови у женщин высоких уровней альфа-амилазы (этот фермент коррелирует со стрессом) уменьшает шансы на зачатие малыша. Таким образом, специалистам удалось доказать, что стресс влияет на фертильность.

Приступы головокружения