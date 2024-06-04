Авокадо - все? Популярный суперпродукт может скоро исчезнуть из нашего меню

Для выращивания авокадо требуется много воды. Очень много. По данным DanWatch для выращивания одного авокадо требуется от 70 до 320 литров воды. При этом, выращивание помидора обойдется нам всего литров в пять, едва ли больше.

И что самое забавное, так это тот факт, что большинство авокадо выращивается в относительно засушливых регионах. Например, в Калифорнии этот фрукт выращивают в южных районах штата, от Сан–Луис–Обиспо до Сан–Диего, в пустыне. Чтобы вырастить примерно полкило авокадо, требуется около 280 литров „голубой“ воды. Голубая вода поступает из рек, озер, ручьев и водоносных слоев; в нее не входят осадки („зеленая“ вода) или переработанная („серая“) вода, пишет Fair Observer.