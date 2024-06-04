04.06.2024, 10:20
Авокадо - все? Популярный суперпродукт может скоро исчезнуть из нашего меню
ФОТО: | Shutterstock
Намазанные на сэндвичи, взбитые в смузи, постриженные в салат или размятые для гуакамоле – мы встречаемся с авокадо повсюду. Но, похоже, наша одержимость этим сочным, мясистым фруктом сама оказалась под угрозой, пишет Delfi Life.
Для выращивания авокадо требуется много воды. Очень много. По данным DanWatch для выращивания одного авокадо требуется от 70 до 320 литров воды. При этом, выращивание помидора обойдется нам всего литров в пять, едва ли больше.
Уже заказано?