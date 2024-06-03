Врач общей практики отвечает: почему ежедневная ходьба важна?

„Ходьба – один из самых простых способов сделать свой образ жизни более активным. С помощью этого, на первый взгляд, простого занятия вы на самом деле улучшаете свое здоровье во многих отношениях“, - сказал Ратник. В качестве первого и очень важного полезного фактора врач указал на снижение риска заболеваний сердца и сосудов. Ходьба улучшает здоровье сердца, улучшая кровообращение и кровяное давление, а также укрепляя сердечную мышцу. Ходьба также способствует поддержанию здорового веса и, таким образом, снижает риск развития диабета, заболеваний сердца и сосудов или инсульта.

Врач также отметил, что ходьба поддерживает в тонусе мышцы и суставы: „Регулярная ходьба поддерживает подвижность суставов, укрепляет мышцы и кости. Таким образом вы уменьшите тугоподвижность суставов и риск развития какого-либо заболевания суставов“. Ратник добавил, что двигаться могут все – и молодые, и пожилые, причем важно как можно раньше обучить детей основам здорового образа жизни: „Например, очень хорошие меры в заботе о здоровье молодежи принимает компания Samsung, которая в сотрудничестве с приложением Walk15 предлагает всем школьникам считать шаги и награждает самых лучших и активных“.

Физическое здоровье – не единственное, что улучшается при движении: ходьба также улучшает настроение и активирует химические процессы в мозге. По словам врача, движение снижает стресс и тревогу, а также улучшает общее настроение, поскольку при физической активности высвобождаются эндорфины, помогающие поднять настроение. Исследования показали, что пребывание на природе и на свежем воздухе значительно снижает уровень стресса. „Летняя погода делает прогулки очень приятными, и я настоятельно рекомендую гулять и подсчитывать ежедневные шаги, а не использовать машину. Так вы позаботитесь о своем сердце и настроении и увидите свой родной город совсем другими глазами“, - сказал Ратник.