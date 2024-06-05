Воздержание в моде: почему современные люди стали меньше заниматься сексом

За последний год разговоры о целибате становились все более актуальными, например, в TikTok нет недостатка в видеороликах молодых людей, восхваляющих воздержание от секса. Но в последние недели эта тема внезапно стала вирусной. Первая и, пожалуй, самая важная причина — недавняя шумиха вокруг Bumble. А именно, компания (платформа для знакомств) высмеивает воздержание в новой рекламной кампании. В ходе кампании в США были размещены рекламные щиты со слоганами „Вы прекрасно знаете, что воздержание — это не выход“ и „Вы не бросите ходить на свидания и не станете монахиней“.