Воздержание в моде: почему современные люди стали меньше заниматься сексом
Что сейчас является самым модным трендом в сексе, спросите вы? Ответ — воздержание! Хотя мы по-прежнему живем в мире, перенасыщенном сексом, добровольное воздержание переживает свой звездный час. Да, то, что когда-то считалось чем-то необычным, внезапно становится все более популярным. Но почему?
За последний год разговоры о целибате становились все более актуальными, например, в TikTok нет недостатка в видеороликах молодых людей, восхваляющих воздержание от секса. Но в последние недели эта тема внезапно стала вирусной. Первая и, пожалуй, самая важная причина — недавняя шумиха вокруг Bumble. А именно, компания (платформа для знакомств) высмеивает воздержание в новой рекламной кампании. В ходе кампании в США были размещены рекламные щиты со слоганами „Вы прекрасно знаете, что воздержание — это не выход“ и „Вы не бросите ходить на свидания и не станете монахиней“.