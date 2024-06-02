Удовольствие на кончиках пальцев: как научить мужчину доставить оргазм руками
Фингеринг — это вид сексуального взаимодействия, в основе которого лежат ласки женских половых органов с помощью пальцев. Он может быть отличной прелюдией, практиковаться в качестве сольной практики или стать равноценной заменой традиционному половому акту, пишет „Леди“.
Хотя для некоторых фингеринг все еще считается суррогатной формой половой жизни, в действительности он может раскрыть тонкие грани удовольствия и вывести секс на значительно новый уровень.
Немного анатомии
Есть два вида этой практики. Генитальный фингеринг, который не подразумевает проникновения, сосредотачивает внимание на вульве — половых губах, клиторе, преддверии влагалища и чувствительных зонах паховой области (низ живота, лобок, внутренняя сторона бедра).
Вагинальный фингеринг, напротив, задействует самые чувствительные зоны вагины — ее первую треть и переднюю стенку — зону G. Еще фингеринг позволяет наиболее эффективно стимулировать зону выходного отверстия уретры и ту часть влагалища, на которой находятся железы Скина. благодаря которым мы знаем, что такое сквиртинг.
Главные техники фингеринга
Начинать ласки пальцами лучше всего с нежных, мягких прикосновений. Не стоит спешить к проникновению с первых же секунд — при недостаточном возбуждении это может быть неприятно или даже болезненно.
Стоит уделить особое внимание клитору. Можно стимулировать его через капюшон, вовлекать в ласки зоны по обеим сторонам клитора, использовать круговые движения или движения из стороны в сторону.
Ласкать женские гениталии можно и интуитивно, полагаясь на свои ощущения и реакции партнерши, а можно просто использовать основные техники.
1. Движения „иди ко мне“
Одна из самых популярных и эффективных техник. Необходимо поместить палец/пальцы во влагалище так, чтобы подушечки смотрели в сторону живота. Далее необходимо немного согнуть пальцы, как бы имитируя жест, которым вы подзываете кого-то к себе.
Пальцы будут поглаживающими движениями стимулировать переднюю стенку влагалища.
2. Движения „туда-сюда“
Движения прямых пальцев по направлению во влагалище и обратно, имитируя движения полового члена. Она хороша потому, что создает трение и распирающие ощущения на входе во влагалище — это нравится многим женщинам.
Как можно экспериментировать? Менять угол проникновения, скорость и глубину, на которую пальцы погружаются внутрь.
Пальцы как инструмент
Если партнер не уверен в своих познаниях относительно фингеринга, женщина может полностью взять контроль на себя.
Для этого мужчине необходимо поместить пальцы внутрь влагалища и предоставить женщине возможность двигать бедрами, самостоятельно задавая темп, регулируя угол, глубину и интенсивность стимуляции.
Одновременный генитальный и вагинальный фингеринг
Мужчина может одной рукой стимулировать влагалище, а другой — головку клитора, либо делать все одной рукой.
Для этого удобнее всего поместить указательный и/или средний палец во влагалище, а большим стимулировать клитор, или наоборот. Так же ласки клитора может взять на себя женщина, если такой вариант стимуляции для нее более привычный и приятный.
Как научить партнера фингерингу
Показать на себе. Опция для наиболее раскрепощенных женщин. Достаточно один раз продемонстрировать мужчине, какие манипуляции доставляют удовольствие, и мужчина обязательно захочет повторить это самостоятельно.
Направить его руки. Таким образом можно регулировать и скорость движений, и их силу, и даже расположение пальцев на вульве и во влагалище.
Говорить. Как и всегда, словами. Не стесняться и рассказывать мужчине, какие ласки нравятся, а что она не любит. Направлять и словами: „быстрее“, „сильнее“, „медленнее“, „выше“, „вот так хорошо“, „а вот так не очень“.
3 золотых правила удовольствия и безопасности
Не так много, но все же.
1. Чистые руки и аккуратный маникюр
Фингеринг — одна из самых безопасных форм сексуального взаимодействия: партнеры не контактируют слизистыми и не обмениваются биологическими жидкостями. И все же правила гигиены соблюсти стоит. Если пандемия не приучила вас тщательно мыть руки каждые пару часов, пусть это сделает за нее стремление получить удовольствие. В крайнем случае можно воспользоваться антисептиком или антибактериальными влажными салфетками, главное, чтобы средство не попало на нежную слизистую влагалища.
Маникюр: коротко подстриженные ногти и отсутствие заусенцев — первый шаг на пути к успеху во время пенетрации пальцами.
2. Лубрикант
Использование дополнительной смазки во время фингеринга может усилить ощущения во время секса. Скольжение позволит сделать ласки более приятными даже при интенсивном взаимодействии.
Не используйте в качестве смазки слюну и всякие подручные средства, типа детского крема, вазелина или масла. А если хотите после фингеринга перейти к традиционному сексу и используете презервативы, выбирайте средства на водной основе.
3. Взболтать, но не смешивать
Фингеринг — это не только ласки влагалища. Пенетрация влагалища и ласки анального отверстия должны быть самостоятельными практиками.
Хотите совместить два формата? Придется позаботиться о мытье рук перед каждым проникновением в вагину партнерши после стимуляции ануса. Как вариант: во время анальных ласк можно использовать латексные перчатки или презерватив, надев его на пальцы.