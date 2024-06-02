Удовольствие на кончиках пальцев: как научить мужчину доставить оргазм руками

Хотя для некоторых фингеринг все еще считается суррогатной формой половой жизни, в действительности он может раскрыть тонкие грани удовольствия и вывести секс на значительно новый уровень.

Немного анатомии

Есть два вида этой практики. Генитальный фингеринг, который не подразумевает проникновения, сосредотачивает внимание на вульве — половых губах, клиторе, преддверии влагалища и чувствительных зонах паховой области (низ живота, лобок, внутренняя сторона бедра).

Вагинальный фингеринг, напротив, задействует самые чувствительные зоны вагины — ее первую треть и переднюю стенку — зону G. Еще фингеринг позволяет наиболее эффективно стимулировать зону выходного отверстия уретры и ту часть влагалища, на которой находятся железы Скина. благодаря которым мы знаем, что такое сквиртинг.

Главные техники фингеринга

Начинать ласки пальцами лучше всего с нежных, мягких прикосновений. Не стоит спешить к проникновению с первых же секунд — при недостаточном возбуждении это может быть неприятно или даже болезненно.

Стоит уделить особое внимание клитору. Можно стимулировать его через капюшон, вовлекать в ласки зоны по обеим сторонам клитора, использовать круговые движения или движения из стороны в сторону.

Ласкать женские гениталии можно и интуитивно, полагаясь на свои ощущения и реакции партнерши, а можно просто использовать основные техники.

1. Движения „иди ко мне“

Одна из самых популярных и эффективных техник. Необходимо поместить палец/пальцы во влагалище так, чтобы подушечки смотрели в сторону живота. Далее необходимо немного согнуть пальцы, как бы имитируя жест, которым вы подзываете кого-то к себе.

Пальцы будут поглаживающими движениями стимулировать переднюю стенку влагалища.

2. Движения „туда-сюда“

Движения прямых пальцев по направлению во влагалище и обратно, имитируя движения полового члена. Она хороша потому, что создает трение и распирающие ощущения на входе во влагалище — это нравится многим женщинам.