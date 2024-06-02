11:11, 20:02 и другие комбинации: что такое ангельская нумерология и что означают одинаковые цифры на часах?

Super рассказывает, что означают мистические комбинации чисел, на которые вы могли обратить внимание.‎

Что такое ангельская нумерология?

Комбинации одинаковых цифр в нумерологии называют ангельскими числами. Этот термин предложила американская писательница, психолог и мистик Дорин Верче. Она стала первой, кто трактовал совпадения чисел как послания от высших сил. Эзотерикой деятельность женщины не ограничилась — Дорин провела сотни мотивирующих семинаров в помощь тем, кто столкнулся с психологическими проблемами или попал в тяжелую ситуацию.

За плечами у Верче около 50 книг на тему духовного развития. Но именно та, в которой мистик озвучила концепцию ангельской нумерологии, стала самой популярной. Название у этого нон-фикшена говорящее: „Как слышать своих ангелов. Получайте послания с небес“. Автор утверждает, что человек обращает внимание на похожие цифры в переломные моменты жизни — а значит, это знак от ангела-хранителя, который о чем-то сообщает или от чего-то предостерегает. Любая комбинация чисел, считает Верче, несет в себе шифр, связанный с будущим.

Видите запоминающиеся цифры каждый день? Это, согласно теории психолога, явный сигнал о том, что незримый наставник настойчиво пытается с вами связаться. Послания могут быть замечены вами на номерах машин, домов, в датах рождения, а чаще всего на часах — и даже по несколько раз в день. Числа могут повторяться в разной последовательности: подряд, например, 11:11 и 13:13, или зеркально, как в комбинациях 03:30 и 20:02.

Значения одинаковых цифр в зависимости от времени суток

Утро — самый мощный период с точки зрения энергетики, а потому, если вы получили сигнал до полудня, будьте особенно начеку. Ранние послания зачастую не привязаны к какой-либо ситуации и более абстрактны: ангел дает наставления, которые не помогут разрешить сложную ситуацию, зато могут предостеречь от ошибок в ближайшем будущем.