11:11, 20:02 и другие комбинации: что такое ангельская нумерология и что означают одинаковые цифры на часах?
Нумерология — система неоднозначная, но увидев одинаковые цифры на часах, непросто избавиться от ощущения, что это не простая случайность. А когда такая „магия“ происходит с вами постоянно — тем более. Поэтому почему бы не разобраться в этом, забавы ради?
Super рассказывает, что означают мистические комбинации чисел, на которые вы могли обратить внимание.
Что такое ангельская нумерология?
Комбинации одинаковых цифр в нумерологии называют ангельскими числами. Этот термин предложила американская писательница, психолог и мистик Дорин Верче. Она стала первой, кто трактовал совпадения чисел как послания от высших сил. Эзотерикой деятельность женщины не ограничилась — Дорин провела сотни мотивирующих семинаров в помощь тем, кто столкнулся с психологическими проблемами или попал в тяжелую ситуацию.
За плечами у Верче около 50 книг на тему духовного развития. Но именно та, в которой мистик озвучила концепцию ангельской нумерологии, стала самой популярной. Название у этого нон-фикшена говорящее: „Как слышать своих ангелов. Получайте послания с небес“. Автор утверждает, что человек обращает внимание на похожие цифры в переломные моменты жизни — а значит, это знак от ангела-хранителя, который о чем-то сообщает или от чего-то предостерегает. Любая комбинация чисел, считает Верче, несет в себе шифр, связанный с будущим.
Видите запоминающиеся цифры каждый день? Это, согласно теории психолога, явный сигнал о том, что незримый наставник настойчиво пытается с вами связаться. Послания могут быть замечены вами на номерах машин, домов, в датах рождения, а чаще всего на часах — и даже по несколько раз в день. Числа могут повторяться в разной последовательности: подряд, например, 11:11 и 13:13, или зеркально, как в комбинациях 03:30 и 20:02.
Значения одинаковых цифр в зависимости от времени суток
Утро — самый мощный период с точки зрения энергетики, а потому, если вы получили сигнал до полудня, будьте особенно начеку. Ранние послания зачастую не привязаны к какой-либо ситуации и более абстрактны: ангел дает наставления, которые не помогут разрешить сложную ситуацию, зато могут предостеречь от ошибок в ближайшем будущем.
Днем человек может общаться со вселенной уже не так активно, но в ожидании обеда многие периодически поглядывают на часы. Послания с 12 до 15 часов дня обычно предупреждают о событиях, которые произойдут в далеком будущем, и обстоятельствах, о которых придется задуматься не раз. Числа, которые человек видит, насытившись обедом, начиная со второй половины дня, обычно указывают на то, что не нужно топтаться на месте, стоит быть смелее и не бояться рисковать.
Ближе ко сну люди снова становятся более чувствительными и восприимчивыми к знакам вселенной. Считается, что подсказки от ангелов в вечернее время связаны с ближайшими событиями или ситуациями. Учтите их при составлении плана на завтра. А вот ночью вселенная редко выходит с нами на связь. Правда, бывает и так, что человек без конца просыпается в одно и то же время. К этому знаку нужно быть особенно внимательным — ангел-хранитель точно хочет вас о чем-то предупредить.
Что означают числа в ангельской нумерологии?
1 — начинания и уверенность в себе
Число, согласно нумерологии, резонирует с энергиями начинаний и достижений, олицетворяет силу, уникальность и инновации. Оно — первое из цифрового ряда, а потому может означать, что предстоит миссия, которую важно пройти с достоинством. А если вы уже в процессе важного дела, ангел подсказывает: доверьтесь себе, будьте амбициозными, не бойтесь нового и смелее берите на себя ответственность. Ваши идеи — самые верные.
2 — баланс и уступки
Эта цифра несет в себе положительную энергию равновесия, гармонии и сотрудничества. Если в жизни происходит что-то неоднозначное, такой сигнал сулит благополучное разрешение ситуации с выгодой для всех. Но для начала необходимо расслабиться, стараться не занимать чью-то позицию и, если позволяет ситуация, пойти навстречу, а не стоять на своем.
3 — поддержка и творчество
Самый неоднозначный „звоночкек“ от ангела — число три. Согласно нумерологии, оно появляется в жизни человека, которому необходима поддержка. А сигнализируют тройки о том, что в жизни начались непростые времена, однако зацикливаться на испытаниях не стоит. Эту цифру также связывают с легкостью и творчеством, которые помогут найти идеальное решение. Пора выйти за рамки привычного, чтобы прожить тяжелый период с наименьшими потерями, хотя бы для психики.
4 — финансы и порядок
Цифра связана с практичностью, здравомыслием, независимостью и работоспособностью. Символ резонирует с финансовой энергией, а потому его часто видят люди, столкнувшиеся с трудностями в этой сфере. Чаще всего с помощью четверки ангел подсказывает: нужно уделить внимание порядку — как внешнему, так и внутреннему, а также воздержаться от необдуманных трат.
5 — энергия и гибкость
Это число — одно из самых динамичных в нумерологии. Другие цифры имеют более стабильные характеристики, это же — полно энергии и перемен. С его помощью высшие силы сигнализируют: грядут изменения, к которым будет непросто адаптироваться. В этот период важно не стоять на своем, а напротив, искать новые пути и опыт, а в крайнем случае — проявить лояльность и гибкость.
6 — чуткость и помощь
Одной из ключевых характеристик этого числа считаются эмпатия и забота о других. Человеку, который видит шестерки, ангел советует быть чутким и внимательным к потребностям окружающих. Осмотритесь: возможно у вашего коллеги сейчас завал или у ребенка проблемы в школе. Именно вы, подсказывают высшие силы, идеальный для них помощник. Ваше добро к вам обязательно вернется.
7 — чувствительность и здравомыслие
Во многих культурах это число считается пророческим. Оно означает превосходство разума над животным инстинктом и освобождение от нездоровых привязанностей. Но ангелы преподают вам урок: те, кто замечает на часах цифру семь, в ближайшее время будут ранимы и чувствительны, и это может помешает здраво мыслить. Излишне эмоциональный человек рискует сделать неправильный выбор, последствия которого могут преследовать долгие годы. Не зря говорят: семь раз отмерь, один раз отрежь.
8 — процветание и перфекционизм
Нумерологи связывают восьмерку с успехом, процветанием и богатством. Но у этих благ есть и обратная сторона: люди, которых „преследует“ цифра восемь, могут проявлять излишний перфекционизм и сосредотачиваться только на одном аспекте жизни. Высшие силы подсказывают, что стремление к тотальному контролю чревато бедами, которые придут откуда не ждали. Важно думать не только о материальном: чтобы преуспеть, не забывайте о духовном.
9 — новый этап цикла
Последнюю цифру ряда не стоит воспринимать как конец: девятки скорее олицетворяют цикличность, чем завершение. Видите их регулярно? Это значит, что прежний жизненный этап закончен, а чтобы двигаться дальше, необходимо перестать плыть по течению: собраться с мыслями, подвести итоги, сделать выводы. Прислушайтесь к себе и поставьте новые цели — ангел пытается вам сообщить, что сейчас самое время.
0 — бесконечность и сила
Совершенная форма этого числа не имеет ни начала, ни конца. Несмотря на то что многие не считают ноль фактическим числом, в математических уравнениях оно кардинально меняет ответ. В ангельской нумерологии оно тоже имеет свою силу. Нули сами по себе призваны привлечь внимание и не обладают каким-либо другим значением. Зато в комбинации с другими цифрами они значительно усиливают их значение.
Ангельская нумерология с точки зрения психологии
Объяснить, почему вселенная нас „подслушивает“, можно с физиологической точки зрения. Все дело в способностях мозга. В психологии это явление называют феноменом Баадера–Майнхоф, или иллюзией частотности. Это когнитивное искажение, при котором человек невольно начинает замечать то, о чем недавно узнал. Нервная система обеспечивает предвзятое восприятие, как бы „вырезая“ новую информацию из контекста.
Тем не менее специалисты в области психологии не отрицают, что нумерология, в том числе ангельская, может быть эффективной. Она работает по принципу метафорических карт: трактуя значение, человек может обнаружить скрытые эмоции и самостоятельно найти суть проблемы или сформулировать ответ на собственный запрос.
Знание о значении чисел можно использовать для улучшения повседневной жизни. Необязательно дожидаться знаков судьбы — символичные для вас лично сочетания могут стать „ключом“ к достижению цели. Используйте числа в качестве напоминания о том, что для вас важно: например, запишите комбинацию на ладони или листочке, который будет лежать на рабочем столе. Емкий шифр, суть которого понятна только вам, позволит сосредоточиться на главном — и желаемые изменения не заставят себя ждать.
Карты, как и цифры, — лишь вспомогательный инструмент для того, чтобы найти короткий путь к вашему внутреннему миру. Магия это или нет — каждый решает сам для себя. Главное — не воспринимать предсказания буквально, решающее значение имеет ваше собственное восприятие.