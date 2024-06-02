Красота и здоровье
02.06.2024, 08:30

Как правильно выбирать клубнику и кому она противопоказана? Советы врача

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573284767
ФОТО: Dusan Petkovic | Shutterstock

В Эстонии на прилавках появилась как иностранная, так и местная клубника. Как правильно выбирать ее и кому она противопоказана, рассказала врач Ольга Шарапова.

„Клубника невероятно полезна. Она содержит много витаминов, макро- и микроэлементов, положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, укрепляет иммунитет, – говорит врач. – Кроме того, она способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы, улучшает работу мозга, обладает противовоспалительным действием. Нормализует уровень сахара в крови и снижает риск развития онкологических заболеваний. Но клубнику стоит употреблять с осторожностью, потому что она может вызывать аллергические реакции, а также имеет высокую кислотность. Поэтому я не рекомендую ее людям с заболеваниями ЖКТ“.

Как правильно выбрать клубнику?

  • Обращайте внимание на цвет ягод. Он должен быть равномерным, а сама ягода – без пятен и повреждений;

  • Выбирайте плоды среднего размера. Мелкая клубника часто бывает недозревшей, а крупная – переспелой;

  • Покупайте только сухие ягоды, на которых нет гнили или плесени;

  • Если есть возможность, попробуйте клубнику перед покупкой. Она должна быть сладкой, но не приторной.

Как правильно употреблять клубнику?

  • Не ешьте ягоды натощак. Это может привести к раздражению слизистой оболочки желудка;

  • Перед употреблением обязательно помойте клубнику под проточной водой;

  • Не храните ягоды в холодильнике дольше двух дней;

  • Не добавляйте сахар в клубнику. Он мешает усвоению витамина C.

Источник: „Рамблер“

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