Как правильно выбирать клубнику и кому она противопоказана? Советы врача(1)
В Эстонии на прилавках появилась как иностранная, так и местная клубника. Как правильно выбирать ее и кому она противопоказана, рассказала врач Ольга Шарапова.
„Клубника невероятно полезна. Она содержит много витаминов, макро- и микроэлементов, положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, укрепляет иммунитет, – говорит врач. – Кроме того, она способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы, улучшает работу мозга, обладает противовоспалительным действием. Нормализует уровень сахара в крови и снижает риск развития онкологических заболеваний. Но клубнику стоит употреблять с осторожностью, потому что она может вызывать аллергические реакции, а также имеет высокую кислотность. Поэтому я не рекомендую ее людям с заболеваниями ЖКТ“.
Как правильно выбрать клубнику?
Обращайте внимание на цвет ягод. Он должен быть равномерным, а сама ягода – без пятен и повреждений;
Выбирайте плоды среднего размера. Мелкая клубника часто бывает недозревшей, а крупная – переспелой;
Покупайте только сухие ягоды, на которых нет гнили или плесени;
Если есть возможность, попробуйте клубнику перед покупкой. Она должна быть сладкой, но не приторной.
Как правильно употреблять клубнику?
Не ешьте ягоды натощак. Это может привести к раздражению слизистой оболочки желудка;
Перед употреблением обязательно помойте клубнику под проточной водой;
Не храните ягоды в холодильнике дольше двух дней;
Не добавляйте сахар в клубнику. Он мешает усвоению витамина C.
Источник: „Рамблер“