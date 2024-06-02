Как правильно выбирать клубнику и кому она противопоказана? Советы врача

„Клубника невероятно полезна. Она содержит много витаминов, макро- и микроэлементов, положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, укрепляет иммунитет, – говорит врач. – Кроме того, она способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы, улучшает работу мозга, обладает противовоспалительным действием. Нормализует уровень сахара в крови и снижает риск развития онкологических заболеваний. Но клубнику стоит употреблять с осторожностью, потому что она может вызывать аллергические реакции, а также имеет высокую кислотность. Поэтому я не рекомендую ее людям с заболеваниями ЖКТ“.