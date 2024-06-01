Топ-10 предметов, которые необходимо взять для отдыха на природе
Мы ждали лета, чтобы гулять по паркам, чаще навещать родителей и бабушек за городом и гонять на велосипедах. А еще устраивать вкусные и веселые пикники для друзей и родных. „Ева“ подготовила список вещей, которые чаще всего забывают взять с собой на природу. А потом, конечно, жалеют.
Комары, отсутствие воды и влажных салфеток — казалось бы, мелочи — но испортить выходной могут.
Кепки и панамы от солнца
Солнечный удар может остановить все веселье, поэтому не забудьте головные уборы для всех.
Одежда потеплее — ветровка или толстовка
На природе легко может стать прохладно, особенно если вы задержитесь до вечера. Погода бывает непредсказуемой, а дополнительный слой одежды поможет согреться.
Контейнеры для еды
Чтобы принести заранее подготовленные салаты и закуски и унести оставшийся шашлык.
Перекус
Скрасит время ожидания приготовления основного блюда, особенно если с вами дети.
Заранее замаринованный шашлык
Чтобы не брать с собой лишние приправы и специи и сократить время ожидания.
Аптечка и репелленты
Все предусмотреть невозможно, но имеет смысл учесть наиболее частые ситуации, которые требуют лечения. Мы рекомендуем собрать базовый набор: средства от ожогов и от аллергии, обезболивающие и жаропонижающие препараты, а также перекись и пластырь. А еще репелленты — ничто не испортит пикник так быстро, как нашествие комаров, мошек или встреча с клещом.
Тарелки, столовые приборы и салфетки
Не забудьте одноразовую посуду, чтобы не мыть грязную в походных условиях.
Влажные салфетки и антибактериальный гель
На пикнике вечно что-то пачкается, что-то протекает, а кто-то маленький уже стоит с грязными руками.
Запас воды
Простая питьевая вода очень важна, особенно в жаркие дни. А еще часто оказывается, что кто-то забыл помыть овощи, зелень или фрукты.
Мусорные пакеты
Чтобы оставить природу в том же виде, в котором она была до нашего прихода.Воспользовавшись этим списком, вы сможете избежать неприятных сюрпризов на пикнике и провести время с пользой.