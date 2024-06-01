Топ-10 предметов, которые необходимо взять для отдыха на природе

Комары, отсутствие воды и влажных салфеток — казалось бы, мелочи — но испортить выходной могут.

Кепки и панамы от солнца

Солнечный удар может остановить все веселье, поэтому не забудьте головные уборы для всех.

Одежда потеплее — ветровка или толстовка

На природе легко может стать прохладно, особенно если вы задержитесь до вечера. Погода бывает непредсказуемой, а дополнительный слой одежды поможет согреться.

Контейнеры для еды

Чтобы принести заранее подготовленные салаты и закуски и унести оставшийся шашлык.

Перекус

Скрасит время ожидания приготовления основного блюда, особенно если с вами дети.

Заранее замаринованный шашлык

Чтобы не брать с собой лишние приправы и специи и сократить время ожидания.

Аптечка и репелленты

Все предусмотреть невозможно, но имеет смысл учесть наиболее частые ситуации, которые требуют лечения. Мы рекомендуем собрать базовый набор: средства от ожогов и от аллергии, обезболивающие и жаропонижающие препараты, а также перекись и пластырь. А еще репелленты — ничто не испортит пикник так быстро, как нашествие комаров, мошек или встреча с клещом.

Тарелки, столовые приборы и салфетки

Не забудьте одноразовую посуду, чтобы не мыть грязную в походных условиях.

Влажные салфетки и антибактериальный гель

На пикнике вечно что-то пачкается, что-то протекает, а кто-то маленький уже стоит с грязными руками.

Запас воды

Простая питьевая вода очень важна, особенно в жаркие дни. А еще часто оказывается, что кто-то забыл помыть овощи, зелень или фрукты.

Мусорные пакеты

Чтобы оставить природу в том же виде, в котором она была до нашего прихода.Воспользовавшись этим списком, вы сможете избежать неприятных сюрпризов на пикнике и провести время с пользой.